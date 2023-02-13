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ТАСС

ЕС изучает сбитые на Украине беспилотники для введения санкций на их комплектующие

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Сбитый украинскими силами на Донбассе беспилотный летательный аппарат комплекса "Застава" (IAI Bird Eye 400) (заводской номер 405) (c) www.facebook.com/pressjfo.news
Сбитый украинскими силами на Донбассе беспилотный летательный аппарат комплекса "Застава" (IAI Bird Eye 400) (заводской номер 405) (c) www.facebook.com/pressjfo.news.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 10-й пакет ограничений против России находится в подготовительной стадии у Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Страны ЕС изучают сбитые на Украине беспилотники, чтобы ввести санкции на их комплектующие, если они поставляются из государств сообщества. Об этом сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, главной темой которого стал визит в Брюссель президента Украины Владимира Зеленского.

"Когда украинцы сбивают беспилотник, мы детально анализируем, какие компоненты там использованы, есть ли запчасти, полученные из ЕС, чтобы их [поставки] сразу запретить", - сказала она

Отвечая на вопрос о подготовке 10-го пакета санкций против России, который будет включать расширение черного списка и "торговые ограничения примерно на €10 млрд", она заявила, что ЕС сейчас "находится в подготовительной стадии". "Поэтому я пока ничего не могу сказать по черным спискам. Что касается торговых мер на €10 млрд, они более или менее должны быть направлены на те товары, которые почти невозможно заменить и получить откуда-то еще [кроме ЕС]. Мы стараемся заглянуть как можно глубже в российскую военную машину, чтобы определить технологии или комплектующие, которые используются военно-промышленным комплексом, для которых мы являемся уникальным поставщиком, чтобы их запретить", - пояснила она.

Лидеры ЕС обсуждали на саммите вопросы повышения конкурентоспособности экономики Евросоюза и противодействия миграции, однако дискуссия по этим темам завершилась без каких-либо практических результатов. Рассчитанный на два дня саммит завершился раньше срока, в ночь на 10 февраля. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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