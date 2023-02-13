В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до ста процентов

Ростех: в России разрабатываются боеприпасы с точностью поражения до ста процентов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к ста процентам, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

"Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к ста процентам, его поражающая способность — очень высокая", — сказали в корпорации.

В Ростехе уточнили, что новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно, в частности, основные танки США и Германии — Abrams и Leopard — станут для них удобной целью.

В корпорации не раскрыли тип и тактико-технические характеристики новых боеприпасов.

Как сообщил ранее РИА Новости информированный источник, предприятия российской "оборонки" в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных гаубиц. Он также отмечал, что темпы производства таких боеприпасов в этом году еще вырастут.