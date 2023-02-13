Российские ученые разработали новый способ создания композитов для авиации

Ученые ДВФУ и МАИ разработали новый способ получения материалов для двигателей самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) со специалистами Института №2 "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки" Московского авиационного института (МАИ) разработали новый способ получения материалов для двигателей самолетов, сообщает ДВФУ.

"С помощью современных методов диффузионного спекания ученые получили прочный композит из пяти различных металлов. Исследования выполняются по государственному заданию министерства науки и высшего образования РФ… Проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак сообщил, что разрабатываемый технологический подход повысит эффективность в создании композитов и покрытий с градиентными функциональными свойствами", - говорится в сообщении.

По словам проректора, на основе подобных функционально-градиентных материалов создают детали и конструкции для оборудования и техники, которые работают в экстремальных условиях, например, в промышленном двигателестроении.

Ученые отмечают, что разработанная система исключает механические разрушения и сохраняет целостную форму композитов. Также она значительно сокращает время цикла изготовления композита. Качество характеристик и свойств изделия ученые подтвердили в ходе физико-механических испытаний.

В дальнейшем научный коллектив планирует апробировать решения при создании образцов-демонстраторов изделий для узлов конструкций газотурбинного двигателя.