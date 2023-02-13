"Аэромогильщиков" из 25-й бригады ВСУ вооружат танками Challenger 2

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

В ходе недавнего британского визита Зеленского стало известно, куда поступят обещанные Лондоном основные боевые танки Challenger 2.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", судя по шевронам на форме представителей ВСУ, занимающихся освоением тяжелой гусеничной техники, ее определят в 25-ую отдельную воздушно-десантную бригаду. Известная также, как войсковая часть номер А-1126, она постоянно дислоцируется в поселке городского типа Гвардейское Днепропетровской области.

После событий 2014 года из-за значительных потерь (около 700 человек убитыми и ранеными) данное соединение прозвали "аэромогильным".

Если ранее оно было вооружено, в основном, советскими боевыми машинами десанта первого и второго поколения, а также созданными на их базе бронетранспортерами, то теперь из-за списания большого количества прежней материальной части были введены БМП-2 МТ-ЛБ, БТР-3Е1 и британские колесные двухосные AT105 "Саксон".

Сформированная танковая рота получила восстановленные на харьковском танкоремонтном заводе ржавевшие почти четверть века газотурбинные Т-80БВ. По всей видимости, в настоящее время они уже в большей части уничтожены или вышли из строя из-за отсутствия запасных частей и низкой квалификации экипажей.

Сообщается, что Challenger 2 отправят на Украину уже в следующем месяце. Правда, это не означает, что они сразу же ринутся в бой. Какое-то время их предстоит обкатывать на полигонах вдали от линии боевого соприкосновения.

Вместе с танками в количестве 14 штук также ожидается прибытие бронированных ремонтно-эвакуационных машин CRARRV и мостоукладчиков Titan. Без этой вспомогательной техники нормальное применение боевой становится просто невозможным.

Судя по обнародованным фотографиям, англичане не станут передавать ВСУ комплекты дополнительной защиты, которой прикрывают наиболее уязвимые зоны танков.