Разработчик сообщил о планах начать серийное производство гексакоптера "Шершень" в апреле

Дрон, разработанный в НИИВК им. Карцева, может применяться для разгона незаконных массовых мероприятий при помощи инфразвука

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новейший гексакоптер "Шершень" будет запущен в серийное производство в апреле 2023 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А Карцева Виталий Долгов.

"В настоящее время проводятся испытания "Шершня", уже состоялось 10 полетов. В ближайшее время пройдут тесты целевого оборудования дрона, также предстоит осуществить некоторые доработки корпуса. В целом гексакоптер почти готов. Выход на серийное производство "Шершня" запланирован на апрель, в неделю планируется производить по пять экземпляров", - отметил Долгов.

"В апреле планируем продемонстрировать "Шершень" представителям Минобороны РФ, в рамках чего пройдут официальные испытания гексакоптера", - подчеркнул специалист.

Дрон, разработанный в НИИВК им. Карцева, может применяться для разгона незаконных массовых мероприятий при помощи инфразвука, а также радиолокационной нагрузки беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, гексакоптер может использоваться в нефтегазовом секторе и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что возможности дрона были испытаны на группе, состоящей из 100 добровольцев.