Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму

По данным газеты, в правительстве сейчас обсуждается вопрос о том, сколько ракет Великобритания сможет передать Украине

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Киев готов использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. Об этом сообщила вечером в четверг газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах.

Собеседник издания подтвердил, что слова президента Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов "в глубине оккупированных территорий" с помощью ракет большой дальности подразумевают возможность ударов по Крыму. По его словам, Киев готов к подобным действиям.

В среду в ходе не анонсировавшегося визита Зеленского в Лондон британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания готовится передать Украине "более дальнобойные вооружения". В правительстве не уточняют, что именно под этим подразумевается, однако ранее Лондон анонсировал возможность передачи Украине ракет большой дальности.

Согласно оценкам британских военных обозревателей, речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км, которые можно модифицировать для нанесения ударов по наземным целям. Еще один вариант - авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых достигает 560 км (около 250 км у экспортного варианта). Передача Киеву ракет Storm Shadow представляется маловероятной опрошенным The Times экспертам, так как это будет означать, что Великобритания передает Украине вооружения большей дальности, чем США, что поставит Вашингтон в неудобное положение.

По данным издания, несмотря на существовавшие ранее опасения Лондона по поводу возможности эскалации конфликта из-за поставок дальнобойных вооружений, в правительстве сейчас обсуждается вопрос о том, сколько ракет Великобритания сможет передать Украине.