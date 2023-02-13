Военный парад в Пхеньяне 8 февраля 2023 года

В столице КНДР Пхеньяне в ночь на 8 февраля 2023 года состоялся очередной грандиозный военный парад - на этот раз в честь 75-летия Корейской народной армии.

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Парад в Пхеньяне. 08.02.2023

Текст официального заявления ЦТАК.

Новинка парада. По всей видимости новый ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Правда подобная ракета еще ни разу не испытывалась.

Товарищ Ким Чен Ын

Как всегда красочное воздушное шоу от ВВС КНА, за что мы так любим северокорейские ночные парады.

Уже знакомые новые северокорейские танки. Настоящее название пока неизвестно, в США им дали индекс M-2020.

Опять же уже знакомая САУ, в США им дали индекс M-2018

Модернизированный вариант 240-мм РСЗО обр.1991 г.

Известные 600-мм "сверкрупные" РСЗО. в США им индекс KN-25 присвоили.

Это та самая новая крылатая ракета большой дальности. На последних известных испытаниях в октябре 2022 г. до 2000 км летала.

"Система тактического управляемого оружия нового типа", что прошлой весной испытывали. Тогда дальность в хожде испытательного пуска была достигнута в 110 км

Это ракетный комплекс известный под западным обозначением как KN-23. Максимальная дальность по известным испытаниям до 690 км.

Межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-17. Оценочная максимальная дальность - более 15000 км.

Ким Чен Ын с дочкой и женой