Финляндии придется следовать линии НАТО в отношениях с Россией

Iltalehti: безопасность Финляндии будет зависеть от отношений России и НАТО

Восточная граница НАТО и Кольский полуостров будут играть важную роль в отношениях России и стран Северной Европы, считает бывший командующий Силами обороны Финляндии генерал Ари Пухелойнен. В беседе с Iltalehti он также назвал Москву и Санкт-Петербург наиболее важными российскими объектами на западе страны.

Сирри Римппи (Sirri Rimppi)

Бывший командующий Силами обороны Финляндии генерал Ари Пухелойнен (Ari Puheloinen) не участвовал в обсуждении нынешней политики безопасности Финляндии. Однако в своей недавно изданной книге "Солдат и рабочий" (Sotilas ja työmies) он говорит о стратегической ситуации в Северной Европе и возможных спекуляциях, в том числе, о вступлении Финляндии в НАТО.

Реформа Сил обороны

Пухелойнен был командующим Сил обороны Финляндии в период с 2009 по 2014 год, когда проводилась реформа Сил обороны.

Деятельность в период мирного времени была реорганизована таким образом, что большие суммы, полученные на нее, направлялись на содержание и оснащение войск военного времени.

Была бы реформа Сил обороны иной, если бы Финляндия на том этапе думала присоединяться к НАТО?

"Вовсе нет. Тогда была потребность усиления собственных сил. Это нужно было обеспечить самостоятельно. Членство в военном союзе — просто дополнение".

Реформа также была бы проведена, если бы Россия вторглась на территорию Крыма раньше. Пухелойнен утверждает, что такое развитие событий тоже усилило бы потребность в реформе.

Уже после начала проведения реформы финансирование Сил обороны неожиданно сократилось на 10%. Сокращение бюджета и реформа Сил обороны были отдельными действиями, но реформа должна была осуществляться в рамках, обозначенных в новом бюджете. При этом реформа частично превратилась в программу по сокращению армии.

Сокращение численности армии могло привести к падению обороноспособности ниже необходимого уровня. Даже правительство, которое принимало решение о сокращении численности армии, понимало это и сообщило о принятии решения задним числом.

"Судя по всему, сейчас был сделан вывод, что дополнительного финансирования объемом с годовой бюджет 2010-х годов для Сил обороны недостаточно".

На 2023 год правительство выделило Силам обороны Финляндии 6,1 миллиарда евро, что примерно на 20% больше, чем в предыдущем году. В феврале появилось предложение выделить еще 43 миллиона евро. Деньги будут направлены, в частности, на закупку материалов для повышения эффективности вооруженных сил национальной обороны.

В соответствии с линией НАТО

На объем оборонного бюджета, конечно, также влияют агрессивные действия России. В своей книге Пухелойнен утверждает, что доверие между Россией и Финляндией подорвано.

На каком этапе Вы начали думать о том, что вступление в НАТО может быть правильным решением?

"Не могу сказать точно. Я старался писать объективно, потому что дискуссия была очень поляризованной. Я считаю заявку Финляндии на вступление в НАТО оправданным шагом".

По мнению Пухелойнена, есть два пути для рассмотрения вопросов безопасности, связанных с отношениями Финляндии и России.

"До недавних пор эти отношения основывались на взаимном доверии. Теперь, когда ситуация изменилась, возник другой вариант — линия НАТО".

Пухелойнен считает очевидным: сейчас совершенно ясно, по какому пути следует идти.

"Не стоит оставаться вне альянса и дожидаться возможных ситуаций, схожих с украинской".

Стоит ли Финляндии попытаться сделать так, чтобы Россия не чувствовала угрозы после вступления в НАТО — или лучше разыграть карту угрозы в адрес России?

"Когда Финляндия вступит в альянс, ей нужно будет соблюдать линию НАТО и учитывать интересы организации".

Деятельность военной базы на Кольском полуострове

Пухелойнен считает Москву, Санкт-Петербург и Кольский полуостров наиболее важными объектами на западе России. Москва и Санкт-Петербург – объекты, которым важно обеспечить оборону, а Кольский полуостров — действующая военная база. Основная задача этой военной базы — обеспечить возможность применения стратегических вооружений против внешних целей — проще говоря, атак.

Если граница НАТО переместится на восточную границу Финляндии, как это повлияет на Санкт-Петербург и базу на Кольском полуострове? Для какого объекта ситуация будет представлять большую угрозу?

"Не могу ответить однозначно, но в обороне Москвы и Петербурга больше возможностей с точки зрения географического положения. Относительно Кольского полуострова НАТО находится совсем рядом".

У Москвы и Санкт-Петербурга лучшее транспортное сообщение с другими регионами России и между собой, а также города находятся на большем расстоянии от возможной будущей границы с НАТО. А вот база на Кольском полуострове уже сейчас находится рядом Норвегией, участницей НАТО. В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс присутствие НАТО только усилится.

"Не удивлюсь, если в будущем Россия будет подчеркивать значимость Кольского полуострова еще больше".

"Время покажет, как Россия будет это делать, но на развитие ситуации явно повлияют изменения в военных вопросах в Финляндии и Швеции. Думаю, боевая готовность на Кольском полуострове будет увеличена".

Пухелойнен напоминает, что повысить боеготовность можно и за счет подготовки сил за пределами региона. Такой прием был применен в отношении украинского кризиса.

Может ли возрасти угроза в отношении Финляндии?

"Трудно сказать, потому что на угрозу влияет общая ситуация в отношениях между НАТО и Россией".

И еще один вопрос: не хотели бы Вы пойти в политику?

"Нет. Еще будучи на посту командующего Силами обороны, я решил, что не стану ни консультантом, ни лоббистом, ни политиком. Это мой выбор, и пусть он таким и останется".