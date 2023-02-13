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ТАСС

Литва передаст Украине 36 зенитных орудий Bofors L70

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Источник изображения: EPA/ ADAM WARZAWA

Министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас заявил, что его государство завершило обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на украинской территории

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Литва начала передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) 36 зенитных орудий Bofors L70. Об этом заявил в четверг министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, выступая на совместном брифинге с главой Минбороны Украины Алексеем Резниковым.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", - приводит слова литовского министра агентство УНИАН.

Резников отметил, что было принято решение обучать не операторов Bofors L70, а именно инструкторов, которые будут затем тренировать личный состав ВСУ на Украине.

Литва в январе заявляла о готовности предоставить Украине автоматические зенитные орудия L70 производства шведского концерна Bofors, боеприпасы и два вертолета Ми-8 (находившиеся в эксплуатации около 30 лет) общей стоимостью €125 млн. Как заявил Анушаускас в конце декабря 2022 года, военная помощь, оказываемая Литвой Украине, превысит €300 млн в 2023 году. В текущем году военные поставки, как ранее утверждал министр, запланированы в размере €40 млн, а с начала специальной военной операции Вильнюс оказал Киеву военную помощь в размере €283 млн. 

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Страны
Литва
Украина
Продукция
Ми-8
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