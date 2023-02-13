Литва передаст Украине 36 зенитных орудий Bofors L70

Министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас заявил, что его государство завершило обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на украинской территории

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Литва начала передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) 36 зенитных орудий Bofors L70. Об этом заявил в четверг министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, выступая на совместном брифинге с главой Минбороны Украины Алексеем Резниковым.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", - приводит слова литовского министра агентство УНИАН.

Резников отметил, что было принято решение обучать не операторов Bofors L70, а именно инструкторов, которые будут затем тренировать личный состав ВСУ на Украине.

Литва в январе заявляла о готовности предоставить Украине автоматические зенитные орудия L70 производства шведского концерна Bofors, боеприпасы и два вертолета Ми-8 (находившиеся в эксплуатации около 30 лет) общей стоимостью €125 млн. Как заявил Анушаускас в конце декабря 2022 года, военная помощь, оказываемая Литвой Украине, превысит €300 млн в 2023 году. В текущем году военные поставки, как ранее утверждал министр, запланированы в размере €40 млн, а с начала специальной военной операции Вильнюс оказал Киеву военную помощь в размере €283 млн.