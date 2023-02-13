В США сообщили о рассмотрении с союзниками запросов Киева о поставках истребителей

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что не станет опережать события в том, что касается заявлений о передаче "какой-либо конкретной системы" Украине

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Администрация США решает с союзниками, какие потребности Украины в тех или иных вооружениях следует удовлетворить поддерживающим ее государствам. Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, говоря о возможности принятия Великобританией решения о передаче истребителей Киеву.

"Думаю, они рассматривают вопрос о предоставлении самолетов, они заявляли о подготовке [пилотов]", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, какова позиция Вашингтона относительно возможности начала таких поставок Украине Лондоном.

Прайс в связи с этим отметил, что США и их союзники "проводят консультации с украинскими партнерами, чтобы определить, что им требуется в первую очередь". "Потом мы проводим обсуждения с партнерами и союзниками, чтобы определить, чем располагает каждый конкретный партнер, что есть в целом у нас, у стран, поддерживающих Украину, и что нам следует делать, - добавил он. - Мы принимаем эти решения в рамках тесных консультаций с Украиной, партнерами и союзниками". Прайс добавил, что не станет опережать события в том, что касается заявлений о "какой-либо конкретной системе".

8 февраля после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон.

В посольстве РФ в Лондоне в ответ заявили, что возможные поставки британских истребителей Украине приведут к военно-политическим последствиям для всего мира. В российской дипмиссии добавили, что Москва найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны.