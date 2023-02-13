Экс-госсекретарь Франции исключил бесконечную военную поддержку Украины странами Запада

По мнению Пьера Лелуша, европейские экономики, "испытав последствия перекрытия крана дешевого российского газа и собственного эмбарго на российскую нефть", столкнулись со "взрывом" цен на энергоносители, который миновал американцев

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Страны Запада не смогут бесконечно выделять миллиарды евро на поддержку Украины. Такое мнение выразил бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш в аналитической статье, опубликованной в четверг в газете Le Figaro.

"Западные страны вот уже на протяжении года передают Украине ежемесячно по €5 млрд помимо оружия, - отметил Лелуш. - Но как долго еще и с какими последствиями это может продолжаться?"

По его мнению, "время не обязательно играет в пользу Украины, чей ВВП упал на 35%, а инфраструктура сильно разрушена".

О запасах Запада

Вооружения, по словам Лелуша, расходуются "в бешеном темпе, в неслыханных масштабах со времен Второй мировой войны". "Но в Европе запасы пусты после 30 лет сокращения расходов на вооружения", - пишет бывший французский госсекретарь.

Он отметил, что проблемы с производством вооружений начинают возникать и у США. "Оборонная промышленность не успевает перейти на рельсы военной экономики, даже несмотря на $850 млрд, выделенных Пентагону в 2023 году", - отметил Лелуш.

Выгода США

По его мнению, конфликт на Украине принес выгоду США, позволив им подтвердить свое лидерство в НАТО спустя шесть месяцев после провала в Афганистане. Кроме того, американская экономика нашла в Европе огромный рынок для своего сжиженного газа и своей военной промышленности, указывает французский эксперт.

В то же время европейские экономики находятся в совершенно иной ситуации. "Испытав последствия перекрытия крана дешевого российского газа и собственного эмбарго на российскую нефть, Европа в полной мере ощутила взрыв цен на энергоносители, с которым не сталкивались американцы", - пишет экс-госсекретарь.

Этот взрыв цен, как отметил Лелуш, ведет к обрушению экономического роста, закрытию многочисленных предприятий и, как следствие, росту безработицы в преддверии вхождения Европы в фазу спада в 2023 году.

Средства для наступления

Лелуш напомнил о визитах главы ЦРУ в украинскую столицу, делегации Объединенного комитета начальников штабов в Варшаву и встрече контактной группы союзников Украины на американской базе Рамштайн в Германии. После этих дипломатических усилий в Пентагоне под натиском президента Украины Владимира Зеленского был разработан план, который предусматривает передачу Украине всех средств для наступления, заявил французский эксперт.

Экс-госсекретарь отмечает, что все более внушительные поставки оружия включают артиллерию, бомбы с лазерным наведением, комплексы ПВО Patriot, бронемашины, а вскоре будут направлены и тяжелые танки - британские Challenger и немецкие Leopard, которые будут позаимствованы из арсеналов Польши, Финляндии, Испании и Германии.

Вместе с тем германский канцлер Олаф Шольц "к огорчению партнеров долго сопротивлялся давлению, отказываясь разрешить передачу тяжелых танков Украине, чтобы не переходить на опасный этап эскалации", указывает бывший французский госсекретарь. Шольц сдался лишь после того, как получил заверения в том, что Вашингтон поставит Киеву 30 танков Abrams. "Таким образом он подтвердил, что этот конфликт управляется Америкой и ей одной и что франко-германский тандем не играет в этом буквально никакой роли", - считает Лелуш.

Пресса упорствует во мнении, что "окончание войны принесет боевая часть ракеты [для РСЗО] HIMARS", отмечает французский эксперт. "Одновременно нас убеждают, что Украина сражается не только за свою независимость, но и за свободу Европы и США", - указывает бывший госсекретарь.

Дальновидность де Голля

Лелуш напомнил, что основатель Пятой республики генерал Шарль де Голль всегда предостерегал от вовлечения Франции в процесс эскалации, который она будет не в состоянии контролировать. Именно поэтому он вывел Францию из Объединенного военного командования НАТО и в особенности из Группы ядерного планирования, управляемой в одиночку США, указывает Лелуш.

"Мы не должны забывать, что в этот конфликт вовлекаются четыре ядерные державы, в том числе Франция. Это, таким образом, ставит под угрозу нашу безопасность, - пишет Лелуш. - Можно ли допустить, что текущий конфликт превратился в необъявленную войну между НАТО, возглавляемом США, и Россией?"

Об авторе

Пьер Лелуш - близкий соратник экс-президента Франции Николя Саркози (2007-2012). Он занимал посты председателя Парламентской ассамблеи НАТО (2004-2006) и госсекретаря при МИД Франции по делам Европы (2009-2010).