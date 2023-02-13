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ТАСС

Россия продолжит использовать площадку СБ ООН для объяснения причин кризиса на Украине

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Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Как отметили в МИД РФ, "западные члены Совета в привычном для себя ключе пытались переложить ответственность за эскалацию кризиса на Россию"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит использовать площадку Совета Безопасности ООН для доведения причин украинского кризиса. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

В МИД РФ указали, что 9 февраля по инициативе России состоялось заседание Совета Безопасности ООН по проблематике поставок оружия на Украину.

"Россия продолжит использовать площадку Совета Безопасности ООН для доведения до широкой международной общественности истинных причин нынешнего кризиса на Украине и текущей ситуации в условиях специальной военной операции, в том числе планов руководства западных стран во главе с США по затягиванию военных действий и недопущению выхода на политико-дипломатическое решение", - отметили в дипведомстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что запрос на проведение мероприятия стал "ответом на недавние решения западных стран о передаче киевским властям тяжелых видов вооружений, которые существенно отдаляют перспективы урегулирования сложившейся ситуации".

"Западные члены Совета в привычном для себя ключе пытались переложить ответственность за эскалацию кризиса на Россию, закрывая глаза на открытую поддержку своими странами госпереворота в Киеве в 2014 году, последовательное оправдание нарушений киевским режимом своих обязательств по одобренному СБ ООН минскому Комплексу мер, а также его показательный уход от проведения мирных переговоров", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

На Смоленской площади указали, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя "привел показатели прибыли западных поставщиков вооружений и со ссылкой на американские источники акцентировал, что выделяемое Вашингтоном финансирование на военные нужды Киеву остается в США на счетах крупных производителей вооружений". "Было подчеркнуто, что звучащие из уст украинского руководства "мирные инициативы" не имеют ничего общего с подлинным стремлением к достижению мира", - указали в МИД РФ.

Как сообщили в МИД РФ, примечательным выступлением отметился приглашенный российской стороной известный рок-музыкант и видный активист современного антивоенного движения Роджер Уотерс. "Британец развенчал расхожее на Западе мнение о "неспровоцированном" характере российской специальной военной операции. Отметил, что главными выгодополучателями от кризиса на Украине являются оружейные концерны, и призвал крупнейших мировых игроков, а также Киев поставить во главу угла задачи установления долгосрочного мира", - отметили в дипведомстве. 

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