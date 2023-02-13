Китай расширяет свою военно-морскую инфраструктуру

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган – один из авторов политики высокой скрытности, ранее он занимался делами печати и информации. Фото Reuters.

Под землей, под водой, под покровом тайны

Китай проводит масштабные строительные работы по расширению инфраструктуры базирования атомных подводных лодок (АПЛ) на военно-морской базе Юйлинь (остров Хайнань, Южно-Китайское море).

На спутниковых снимках коммерческой компании Maxar Technologies международные эксперты обнаружили два новых пирса для АПЛ на стадии сборки конструкции. На снимках также заметно специальное судно, задействованное в операциях по искусственному расширению побережья у основания строящихся пирсов. Длина северного пирса составляет 174,65 м, длина южного – 237,7 м. При этом ширина всех пирсов составляет около 20 м.

В данном районе на военно-морской базе Юйлинь уже эксплуатируются четыре аналогичных пирса. Как показывают спутниковые снимки, по состоянию на 2022 год на открытой стоянке находилось три стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проекта 094 «Цзинь» и многоцелевая АПЛ проекта 093 «Шан».

АПЛ на данной военно-морской базе поддерживают частую ротацию. В последние пять лет на соответствующей стоянке находилось до четырех «Цзинь» и до четырех «Шан» одновременно. При этом конфигурация АПЛ на открытой стоянке регулярно меняется. В разное время на тех же пирсах можно было также увидеть дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636М «Варшавянка».

Военно-морская база Юйлинь – это крупнейший и стратегически наиболее важный военный объект во всем Южно-Китайском море. Объект является основной базой Южного флота китайского ВМФ, к которой в числе других приписаны первый авианосец полностью национальной постройки «Шаньдунь» и головной универсальный десантный корабль (УДК) типа 075 «Хайнань».

Кроме того, Юйлинь – это вторая и крупнейшая в Китае база АПЛ. На ней размещен весь флот китайских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) из шести АПЛ проекта 094 «Цзинь», а также значительная часть многоцелевых АПЛ проекта 093 «Шан». Другие пункты базирования китайских АПЛ в настоящее время играют лишь вспомогательные функции: на них развернуты только морально устаревшие АПЛ. Это две многоцелевые субмарины проекта 091 «Хань» и одна ПЛАРБ проекта 092 «Ся» (последняя выведена из боевого состава ВМФ Китая и скорее всего выполняет функции учебной подводной лодки).

КНР начал строительство масштабного военно-морского комплекса на южной оконечности острова Хайнань в 2000 году параллельно с запуском в серию тогда еще нового класса ПЛАРБ «Цзинь». Это наиболее выгодный географический район для развертывания атомных субмарин. Остальные прилегающие к Китаю акватории – Бохайский залив, Желтое море и Восточно-Китайское море являются неглубокими шельфовыми морями со средней глубиной от 100 до 200 м. Гораздо более крупное по площади Южно-Китайское море со средней глубиной 1200 м представляет наилучшую из доступных Китаю зон патрулирования ПЛАРБ.

Визитной карточкой военно-морской базы Юйлинь является подземный доковый комплекс, врезанный в горный массив высотой 200 м. В километре от четырех пирсов для АПЛ располагается вход в морской тоннель шириной 16 м. Это означает, что в тоннель могут входить даже самые крупные китайские ПЛАРБ. В 2020 году на спутниковом снимке была запечатлена АПЛ проекта 093 «Шан», что доказывает возможность использования комплекса для постоянной стоянки и скрытного перевооружения подводных лодок.

В настоящее время флот атомных субмарин Китая находится на переходной стадии. Два основных типа АПЛ – 093 «Шан» и 094 «Цзинь» – на два поколения отстают от своих современных западных и российских аналогов. Так, например, считается, что по уровню шумности эти АПЛ соответствуют советским и американским субмаринам 1970-х годов. Тем не менее, принимая во внимание значительные успехи китайцев в массовом строительстве ДЭПЛ, перспективные классы АПЛ, планируемые к постройке в 2023–2025 годах скорее всего сократят этот разрыв до минимума.

В последние годы КНР инвестировала значительные средства в расширение промышленных мощностей судостроительного завода BSHIC в городе Хулудао, создав до пяти новых стапельных эллингов для параллельного строительства АПЛ.

В мае 2022 года на спутниковых снимках верфи BSHIC в сухом доке неподалеку от новых эллингов была идентифицирована новая АПЛ. Американские эксперты отнесли ее к новому подклассу проекта «Шан» – 093B. По своей конструкции она близка к оригинальному проекту, однако оснащена ячейками вертикального пуска для крылатых ракет, а также новой двигательной системой, модернизированной для снижения шумности.

Также с ноября 2021 года было начато или как минимум готовится строительство перспективных ПЛАРБ и многоцелевых АПЛ проекта 096 и 095.

С учетом масштабов перевооружения подводного атомного флота ВМФ НОАК КНР расширение инфраструктуры базирования является логичным и последовательным шагом. При этом политическое руководство КНР успешно проводит системную политику высокой скрытности собственных программ военного строительства в этой области. Строительство АПЛ в закрытых эллингах, а также постоянное базирование существенной части субмарин в закрытых подземных комплексах не позволяет независимым экспертам надежно оценить последние успехи КНР по части развития флота атомных подводных лодок.

Василий Иванов