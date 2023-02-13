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ТАСС

В Конгресс США внесли резолюцию о прекращении помощи Украине

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Конгрессмен США от штата Флорида Мэтт Гетц
Конгрессмен США от штата Флорида Мэтт Гетц.
Источник изображения: Anna Moneymaker/ Getty Images

Документ также призывает все заинтересованные стороны к переговорам ради заключения мирного соглашения

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Американский законодатель Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) внес в четверг на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию, предлагающую прекратить военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее телеканал информировал о подготовке Гетцем резолюции, а позднее уточнил, что она уже внесена. "Данная резолюция выражает идею Палаты представителей о том, что США должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, а также призывает все стороны конфликта достичь мирного соглашения", - говорится в документе.

В резолюции отмечается, что с момента начала российской специальной военной операции на Украине США оказали Украине помощь на общую сумму $110 млрд, став крупнейшим донором Киева. При этом на военные нужды было направлено $27,4 млрд.

Из-за оказываемой Украине помощи у США серьезно сократились запасы вооружений. При этом, как указывает конгрессмен, затягивание конфликта благодаря получаемой Киевом поддержке ведет к жертвам среди гражданского населения.

В качестве соавторов резолюции выступили не менее 10 членов Республиканской партии в Конгрессе, в том числе сторонницы экс-президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин (штат Джорджия) и Лорен Боберт (штат Колорадо). 

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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