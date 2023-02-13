В Кабуле делят террористов на врагов и попутчиков

Пакистанские и индийские военные, несмотря на давнее противостояние, теперь даже фотографируются совместно. Фото со страницы Pro Defence Jammu в Twitter.

Как развивался афганский кризис в 2022 году

Переход Афганистана в другое состояние – от государства, пострадавшего от конфликта, к государству, которое сталкивается с проблемами постконфликтного управления – несколько застопорился. После прихода к власти в августе 2021 года движения «Талибан» (запрещено в РФ) в стране происходят регулярные теракты, организованные такими группировками, как «ИГ-Хорасан» (запрещена в РФ), преимущественно против талибов и хазарейского шиитского сообщества. Несмотря на обязательства, прописанные в мирном соглашении 2020 года с США, талибы не разорвали связи с террористами «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Притязания талибов на господство в стране оспариваются вооруженной оппозицией.

Все это мешает «Талибану» обеспечить безопасность Афганистана, обрести легитимность и признание международного сообщества.

РАЗНОГЛАСИЯ ВНУТРИ ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН»

Возглавляемое талибами движение делилось на сторонников умеренной и жесткой линии задолго до прихода к власти. С тех пор раскол расширился и углубился. Жесткая фракция, возглавляемая главарями «Сети Хаккани» (запрещена в РФ), удерживает позиции. Сирад-жаддин, Анас и Халил уль-Рахман Хаккани тормозят попытки умеренной фракции во главе с заместителем премьер-министра муллой Абдулом Гани Барадаром сделать Исламский эмират более приемлемым для международного сообщества.

Жесткая фракция поддерживается главой «Талибана» Хайбатуллой Ахундзаде и его ближним окружением. Умеренная фракция порой высказывает иные взгляды, но оказывает незначительное влияние на политические решения.

Сохраняются разногласия по поводу того, кто заслуживает поощрения за «победу». Время от времени между сторонниками двух линий вспыхивают открытые конфликты. Например, изменения в кабинете министров привели к столкновениям между сторонниками Халила Хаккани и муллы Барадара в президентском дворце в Кабуле в сентябре 2021 года, в результате последний был ранен. Исламский эмират старался скрыть внутренние разногласия, но противоречивые заявления, частый отзыв решений и неспособность правительства воздерживаться от насилия против лиц, связанных с предыдущим режимом, показывают, что среди талибов нет единого мнения.

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Исламский эмират реализует двуединую стратегию, которая приводит к грубым нарушениям прав человека в Афганистане.

Во-первых, правительство внедрило систему управления, основанную на законах шариата; она противоречит принципам демократии и свободы, которые внедряло предыдущее прозападное правительство. Новая политика затронула этнорелигиозные меньшинства, женщин, госслужащих, должностных лиц и сотрудников расформированных Афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF). Талибы выслеживали бывших сотрудников ANDSF и правительственных чиновников и подвергали их преследованию. Хотя талибы объявили всеобщую амнистию, она была реализована выборочно. Порой те, кто откликнулся на призыв об амнистии, подвергались внесудебной казни сразу после выхода на свободу.

Женщины и девушки лишены права на образование и работу по законам шариата. Образовательные учреждения были закрыты, ненадолго вновь открыты, а затем их работу снова приостановили, указав на отсутствие раздельных помещений для мальчиков и девочек. За исключением профессий медсестры и муниципального работника, женщинам запрещено заниматься какой-либо работой. Был наложен запрет на выход женщин из дома без сопровождения мужчин.

Во-вторых, Исламский эмират пытается избежать негативной огласки, способной повлиять на перспективы его признания другими странами. Был издан указ, запрещающей прессе сообщать что-либо негативное о новом режиме. Цензура распространилась не только на журналистов, но и на социальные сети. Чтобы оправдать задержания и физическое насилие, против ряда представителей СМИ были выдвинуты обвинения в пропаганде западной культуры, оскорблении Корана и поддержке оппозиции.

ВООРУЖЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ

Движение «Талибан» использовало сотни боевиков для подавления вооруженного сопротивления в Панджшерской долине. Руководство группировки «Фронт национального сопротивления» (ФНС) бежало в соседние страны. Но с тех пор ФНС под руководством Ахмада Масуда, сына легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, рассредоточился по северным провинциям страны и продолжил нападения на силы талибов. Существуют противоречивые мнения об успехах ФНС. Руководство фронта в социальных сетях часто заявляет о победах в небольших сражениях. «Талибан» изображает ФНС маргинальной группой боевиков, никак не влияющей на ситуацию.

Но ФНС все чаще бросает вызов попыткам талибов доминировать в стране. Это очевидно из принятого в августе 2022 года решения о назначении Абдула Каюма Закира, отвечающего за усилия по противодействию фронту, старшим военачальником «Талибана» в долинах Андараб и Панджшер. Этнические разногласия внутри движения талибов, где доминируют пуштуны, также мешают борьбе с ФНС. Таджикские талибы больше не желают воевать против фронта в Панджшере, их местный командир дезертировал и присоединился к ФНС в мае 2022 года.

Успехи ФНС и рост антиталибских настроений привели к рождению как минимум 22 групп сопротивления. В их числе возглавляемый Ясином Зия «Фронт свободы Афганистана», который продолжает захватывать и удерживать территории почти в десятке северных провинций. Задача этих групп – установить единство и в качестве оппозиции талибам получить международную поддержку, которой в данный момент нет.

«ИГ-ХОРАСАН»

После захвата «Талибаном» власти в Афганистане террористы «ИГ-Хорасан» стали самым жестким вооруженным формированием в стране. «ИГ-Хорасан» быстро набирает силу, в том числе в северных провинциях Балх, Кундуз, Тахар и Мазари-Шариф, где ранее группировка была менее активна. Среди ее мишеней – не только главари талибов. В сентябре 2022-го правозащитники организации Human Rights Watch перечислили 13 вооруженных нападений «ИГ-Хорасан» на хазарейские мечети и школы, в них погибло за год более 700 человек.

Стоит напомнить, что террорист-смертник «ИГ-Хорасан» совершил самоподрыв возле посольства России в Кабуле 5 сентября 2022 года, убив двух сотрудников дипмиссии и не менее шестерых афганцев. Организация утверждает, что больше не ищет случайные цели для поднятия общественного резонанса, теперь она определяет конкретные мишени и выполняет против них точные атаки.

Группировка представляет себя единственной выжившей антизападной террористической организацией и пытается активно вербовать сторонников движения «Талибан». Вместе с тем «ИГ-Хорасан» подчеркивает свой многонациональный статус, рассчитывая на вербовку боевиков из разных этнических групп. Недавние пропагандистские материалы «ИГ-Хорасан» указывали, что в терактах и самоподрывах смертников участвуют уйгурские, белуджские, таджикские и узбекские боевики. В марте 2022 года в результате взрыва смертника в шиитской мечети в пакистанском Пешаваре погибло более 60 человек. В апреле и мае «ИГ-Хорасан» заявила о ракетных обстрелах Узбекистана и Таджикистана. Хотя обе страны отрицают, что ракеты достигли их территории, Совбез ООН указывает, что «риск подобных атак сохраняется».

УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ

Главарь «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири был ликвидирован в результате удара американского беспилотника в Кабуле 2 августа 2022 года. Сообщалось, что дом в районе Шерпур, где проживал аз-Завахири, был захвачен талибами в августе 2021-го. Убийство лидера группировки вызвало вопросы о будущем «Аль-Каиды», перспективах ее отношений с талибами и последствий этого инцидента для глобального террористического ландшафта. «Аль-Каида» до сих пор не назначила нового руководителя, что указывает на кризис преемственности. Некоторые эксперты называли Саифа аль-Аделя и Абд аль-Рахмана аль-Магреби потенциальными преемниками аз-Завахири. Но независимо от того, кто займет его пост, «Аль-Каиде» будет сложно сохранить плацдарм в афгано-пакистанском регионе. Убийство аз-Завахири может вынудить «Аль-Каиду» и дальше находиться в спящем состоянии.

Ликвидация аз-Завахири снова указала на несоблюдение талибами Дохинских соглашений, согласно которым движение не позволяет использовать афганскую территорию против США и их союзников. После ликвидации аз-Завахири талибы предсказуемо заявили, что не знали о его присутствии в Кабуле, а также выразили протест против нарушения суверенитета Исламского эмирата со стороны США. Присутствие «Аль-Каиды» талибы используют для того, чтобы получить рычаги влияния в переговорах с США и международным сообществом.

Вместе с тем талибы проводят рациональную политику в отношении группировок, которые ранее были частью их сети. Например, они готовы ограничить деятельность «Исламского движения Восточного Туркестана» (ИДВТ), чтобы снизить напряжение в отношениях с Китаем. Также талибы способствовали переговорам между «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ) и пакистанским правительством. Вместе с тем движение талибов остается двойственным в отношении группировок, ориентированных на Кашмир, таких как «Лашкар-е-Тайба» (LeT, запрещена в РФ) и «Джаиш-е-Мохаммад» (JeM).

Таким образом, спустя полтора года после прихода к власти талибов Афганистан остается рассадником террористических формирований, преследующих цели регионального и глобального масштаба.

Меры в отношении исходящей из Афганистана экстремистской угрозы можно разделить на несколько видов: контртеррористическая политика талибов, меры со стороны США и международного сообщества, а также усилия региональных держав.

Исламский эмират считает, что главные вызовы его доминированию в Афганистане исходят от вооруженной оппозиции в лице ФНС и «ИГ-Хорасан». Поэтому основная часть его военного потенциала используется против этих двух группировок. Как уже упоминалось ранее, «Талибан» отдал приоритет операциям против ФНС.

В подходе талибов к «ИГ-Хорасан» видны две тенденции. Во-первых, «Талибан» опасается растущего влияния группировки среди оппозиции. Например, некоторые ячейки в составе «Исламского движения Восточного Туркестана» (ИДВТ) потенциально могут быть перевербованы «ИГ-Хорасан». Поэтому военные операции «Талибана» против группировки преследуют одну цель: не позволить ей стать настолько крупной, чтобы она представляла угрозу правящему режиму. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщала о внесудебных казнях не менее 50 человек, подозреваемых в связях с «ИГ-Хорасан». Такие жесткие действия помогают талибам продемонстрировать свою приверженность сдерживанию террора.

С другой стороны, хотя талибы заявляют о принятии ими необходимых мер для защиты общины хазарейцев, велика вероятность, что они предоставляют «ИГ-Хорасан» полную свободу действий в отношении этого меньшинства. Такой подход выявляет чрезвычайно опасную тенденцию избирательного подхода к борьбе с терроризмом.

Уход США из страны свидетельствует о заметном изменении их подхода к проблеме. Вашингтон по-прежнему привержен сдерживанию террора, который потенциально угрожает его собственным интересам. Поэтому убийство аз-Завахири в августе 2022 года важно по двум причинам. Во-первых, оно затрудняет планы «Аль-Каиды» по восстановлению позиций в афгано-пакистанском регионе. «Аль-Каиде» пока придется довольствоваться присутствием в Африке и некоторых частях Азии. Во-вторых, выполненные американцами обещания проводить «загоризонтные операции» после ухода из Афганистана теперь могут сдерживать исламистские группировки от сосредоточения под властью талибов, поскольку Вашингтон пообещал повторить такие удары в будущем.

Но подход США остается проблематичным, поскольку американское правительство не придает особого значения связям талибов с другими региональными террористическими формированиями. В последние месяцы произошло некоторое сближение во взглядах между странами региона относительно террористической угрозы, исходящей из Афганистана. На это указывали заявления Пакистана, Ирана и Индии в ООН. Пресса также сообщала, что Китай обеспокоен отсутствием у талибов намерения противостоять ИДВТ; по этой причине Пекин приостановил свой план экономических инвестиций в Афганистан. Но в отсутствие единства целей и согласованного плана действий заявления этих стран имеют лишь символическое значение и едва ли окажут сильное давление на талибов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«ИГ-Хорасан» усиливает позиции на территории Афганистана по причине избирательности талибов в отношении контртеррористической деятельности. Хотя убийство Аймана аз-Завахири является неудачей для «Аль-Каиды», оно не может быть истолковано как смертельный удар для группировки.

Кроме того, в 2022 году «Талибан» продолжил предоставлять территорию Афганистана другим региональным террористическим организациям. Вероятнее всего, талибы потратят большую часть ресурсов на то, чтобы добиться международного признания и финансирования, а также на уничтожение ФНС, а не освобождение страны от террора. Важно понимать, что ни одна из двойных целей «Талибана» не будет достигнута в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Международное сообщество должно осознать, что ни бойкот правительства талибов, ни проведение «загоризонтных операций» не могут обеспечить решение афганской проблемы. Это возможно только при создании в Афганистане инклюзивного правительства и оказании постоянной международной помощи на принципах прозрачности и тотальной подотчетности.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.