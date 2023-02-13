Токио планирует значительно нарастить военные расходы

Ближайшими угрозами для Японии считаются Китай и Северная Корея

Политическое и военное руководство Японии рассматривает возможность резкого увеличения оборонного бюджета страны до значений свыше 40 трлн иен (279 млрд долл.) в ближайшие пять лет. Для сравнения: в предыдущие пять лет в соответствии со Среднесрочной оборонной программой совокупный военный бюджет Японии составил 27,47 трлн иен.

Предполагается, что совокупные расходы по новой программе до 2027 года не достигнут 50 трлн иен, но значение в 40 трлн скорее всего будет превышено.

Соответствующие планы отражают долгосрочную политику правительства Японии по «фундаментальному усилению» оборонного потенциала страны в условиях интенсивного военного строительства в Китае и быстрорастущей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.

Одним из приоритетов политики Японии в области обороны стало повышение военных расходов до отметки в 2% от ВВП страны – стандартного показателя, принятого в странах НАТО.

В настоящее время Япония тратит на военные нужды средства в размере примерно 1% от своей экономики, или чуть выше 5 трлн иен в ежегодном исчислении. Для достижения планируемой отметки в 40 трлн иен за следующую «пятилетку» Япония должна будет ежегодно увеличивать расходы на 1 трлн в год.

В качестве наиболее приоритетных направлений для дополнительного финансирования выделяются:

– развитие возможности нанесения оперативно-тактических ударов в глубину территории противника;

– развитие всеобъемлющей системы противовоздушной и противоракетной обороны;

– развитие беспилотных ударных систем;

– развитие возможностей в космической сфере, в электромагнитном спектре и в киберпространстве (cross-domain capabilities);

– интеграция разведывательных средств с системами управления, целеуказания и связи;

– развитие средств оперативного развертывания и маневра, в первую очередь логистических возможностей переброски и снабжения боевых подразделений на отдаленные от основной территории Японии острова и архипелаги.

В области закупок новых вооружений и военной техники Япония планирует уделить внимание в первую очередь масштабным закупкам ракет большого радиуса действия. А также обновлению парка многоцелевой истребительной авиации, развитию авианесущих кораблей и эскортного патрульного флота.

Ударный ракетный потенциал Япония планируется расширить за счет разнообразных крылатых ракет (КР). В частности, Япония планирует в ближайшие годы приобрести 1500 КР большой дальности на базе модернизированного варианта противокорабельной ракеты (ПКР) Type 12. Это сравнительно дешевая дозвуковая маловысотная КР, развертываемая на надводных кораблях, самолетах и наземных контейнерных установках Сил самообороны Японии.

Планируемый к закупке вариант КР для поражения наземных целей будет иметь значительно увеличенную дальность действия (с текущих 200–400 км до 1500–2000 км). И скорее всего не будет включать продвинутую радиолокационную головку наведения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Параллельно продолжается развитие сверхзвуковой ПКР с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) ASM-3.

Также Япония наращивает закупки крылатых ракет иностранного производства. В 2019 и 2020 годах было заключено два контракта с Норвегией на приобретение ПКР Joint Strike Missile (вариант ПКР Naval Strike Missile для воздушного носителя) общей стоимостью 450 и 820 млн норвежских крон соответственно. Объем поставки не раскрывается, однако можно предположить, что речь идет о партии размером от 40 до 70 ракет.

Joint Strike Missile – это дозвуковая крылатая ракета сниженной радиолокационной заметности с возможностью полета на предельно малых высотах с огибанием рельефа. Дальность составляет от 185 до 500 км в зависимости от высотного профиля полета.

Важно отметить, что значительный рост военных расходов Японии происходит в условиях беспрецедентного падения обменного курса иены к доллару. Это ставит военное ведомство Японии в крайне интересное положение. Хотя финансовые возможности импорта вооружений и военной техники из США и других западных стран сильно снижаются, внутренние закупки продукции национальной оборонной промышленности Японии становятся намного более выгодными.

Этот тренд хорошо прослеживается в закупках перспективного ракетного вооружения. Так, например, крупносерийный выпуск КР Type 12, судя по всему, может стать альтернативой приобретению аналогичных КР JASSM американского производства.

C другой стороны, с учетом высокой взаимозависимости ВПК Японии с ВПК западных стран совокупные издержки на приобретение новых вооружений скорее всего значительно возрастут, а покупательная способность японского военного ведомства сократится. Кроме того, реальные возможности серийного производства ракетного вооружения национальным ВПК могут оказаться недостаточными для покрытия потребностей Сил самообороны Японии. Что не оставит выбора и заставит прибегнуть к дополнительным закупкам зарубежных аналогов.

Василий Иванов