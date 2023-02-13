Стандарты НАТО соблюдают в головах

Западная техника стоит на вооружении многих стран мира. Но к «стандартам НАТО» она не имеет никакого отношения. Фото Владимира Карнозова.

Чужие уставы вносят сумятицу в мысли военнослужащих

В России сейчас практически любой грамотный человек, хотя бы немного интересующийся вопросами политического и военного характера, знает, что в блоке НАТО есть некие общие стандарты, которые каждый член альянса обязан выполнять, а любой новый член должен на них перейти.

Как правило, этим фактом знания о натовских стандартах и исчерпывается.

РЕАЛЬНОСТЬ СТАНДАРТОВ

У нас по поводу этих стандартов написана масса глупостей. Даже многие военные считают, что следование стандартам подразумевает обязательное немедленное перевооружение ВС нового члена альянса на «натовскую технику». Неясно, правда, какую – американскую, английскую, французскую, немецкую, итальянскую? У этих стран ведь по большей части техника собственного производства, то есть совершенно разная.

А теперь и военная техника польская, словацкая, болгарская тоже оказалась натовской. При этом почему-то не принято замечать, что даже ВС Польши, Чехии и Венгрии оснащены в основном бывшей советской техникой либо собственной, созданной на основе советской. Хотя эти страны уже 24 года являются членами НАТО.

И замена этой техники на западную, происходящая очень медленно, ведется не в связи с обязательными «стандартами НАТО», а просто вследствие того, что советская техника выработала ресурс. А российская не может закупаться по соображениям чисто политического характера.

На самом деле ни о какой однотипности техники в НАТО нет и речи. Стандартизация проводится лишь для того, чтобы ВС одних государств-членов могли бы использовать средства материально-технического обеспечения других государств-членов и вообще вести совместные действия.

Стандартов этих сейчас почти полторы тысячи. Стандартизируются, в частности, электросистемы кораблей. Оперативные планы. Процедуры работы с пленными. Номенклатура и классификация оборудования. Артиллерийские и стрелковые боеприпасы. Медицинские операции в условиях радиационного, химического и бактериологического заражения. Уровни бронезащиты. Словарь терминов и определений. Артиллерийские таблицы ведения огня. Радиооборудование. Уровень знания английского языка и т.д. и т.п.

Само по себе это вполне разумно – хотя до сих пор, как это ни удивительно, достигнуто далеко не полностью. Упрощенно говоря, разъемы немецких шлангов не всегда подходят к горловинам французских топливных баков.

И примеров таких полно, на что жалуются сами натовцы. Но принудить нарушителя стандартов, если он уже является полноправным членом альянса, к их выполнению, по сути, никак невозможно. Дисциплина в НАТО находится на весьма низком уровне.

При этом очень значительная часть натовских стандартов относится не к технике, а к принципам управления, вопросам доктринального и тактического характера. Про это у нас тоже пишут – особенно по поводу армий стран бывшего СССР, рвущихся к членству в НАТО. Или как минимум расширяющих сотрудничество с альянсом.

Фраза «бригада страны N прошла подготовку по стандартам НАТО» произносится (и, кажется, даже пишется) чуть ли не с придыханием. Как будто эта бригада получила новые волшебные качества, придающие ей непобедимость.

При этом всегда хочется спросить: какие выдающиеся победы над мощными противниками одержал блок НАТО, особенно на суше? Ответа, разумеется, получить не удастся, ибо ответить нечего.

ДРУГОЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ

В начале 2016 года в издании «Украинская правда» было опубликовано интервью с грузинским генералом Георгием Каландадзе, экс-главой Объединенного генштаба ВС Грузии. С конца 2014 года генерал Каландадзе работает на Украине, помогая ее армии. Самая интересная часть интервью – рассказ о переходе ВС Грузии на эти самые стандарты НАТО. Ключевой момент этого рассказа следующий:

«Они очень внимательно относятся к потерям, потому что государство потом несет материальную ответственность. Грубо говоря – ввязываться в бой можно, когда на одного противника приходится три наших. И при этом у нас есть поддержка авиации.

– То есть нет такого понятия, как «держать стратегические высоты до последнего солдата»?

– Не будем вдаваться в детали, потому что бывают разные ситуации. Важно понять, что натовский генерал прежде всего думает о потерях, а потом о задачах. Это другой тип управления».

Вот в этом вся правда и заключена. Это не только другой тип управления – это другой тип мышления.

Любой западный командир думает не о том, как выполнить боевую задачу, а о том, как не понести потерь. Если потери будут, командир откажется выполнять боевую задачу либо прервет ее выполнение. Конечно, кто-то может назвать это гуманизмом, заслуживающим восхищения. Но на самом деле это очень напоминает полную деградацию, заслуживающую жалости и презрения.

Разумеется, нет ничего хорошего, если боевая задача решается любой ценой, противник «заваливается трупами» солдат. Но если армия вообще отказывается от решения задачи, чтобы избежать потерь, то это уже не армия. Ее гораздо честнее просто распустить, чем кормить этого бессмысленного, но дорогостоящего паразита.

Вполне естественно, что в августе 2008 года грузинская армия, успешно перешедшая на натовские стандарты, при столкновении с российской армией, коей эти стандарты абсолютно чужды, не просто проиграла. Грузинская армия мгновенно развалилась и разбежалась, бросая вооружение и технику («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО» от 03.08.18). И это при том, что российская группировка не имела никакого численного превосходства над ВС Грузии (по крайней мере на земле).

Да, отчасти это объясняется психологическими моментами: россияне воюют лучше грузин. Но главное – это именно натовские стандарты управления. При столкновении с как минимум равным по силе противником, да еще и при отсутствии господства в воздухе, эти стандарты предписывают, мягко говоря, уклонение от боя. Или, попросту, бегство. Что и продемонстрировала грузинская армия.

ДВЕ АФГАНСКИЕ ВОЙНЫ

Другой пример дал Афганистан. Пример этот становится более очевидным, если сравнить советскую и натовскую афганские войны.

В 1980-е годы антисоветские силы в Афганистане получали широчайшую поддержку (людьми, деньгами, оружием) со стороны коалиции в составе США, Великобритании, Саудовской Аравии, Пакистана и Китая («Афганский урок для России», «НВО» от 06.04.18).

У талибов (организация «Талибан» запрещена в РФ) после 2001 года не было никакой поддержки, поэтому они были на порядок слабее душманов. Их вооружение было даже хуже, чем у душманов в 1980-е. При том что советским войскам в то время и не снились разведывательные и боевые беспилотники или высокоточные боеприпасы, которые в огромных количествах имелись у войск США и НАТО.

При этом 40-я армия в 1980-е воевала в Афганистане «по полной программе», в том числе на земле. Тогда как антиталибская коалиция НАТО всячески избегала наземной войны. Европейские контингенты всю войну отсиживались на своих базах, покидая их лишь по острой необходимости. Англосаксы (американцы, англичане, канадцы, австралийцы) воевали активнее, но все равно несопоставимо с Советской армией.

Именно с учетом того, что талибы в течение всей войны не имели никакой внешней поддержки (и тем более собственного ВПК), а технологический разрыв между воюющими сторонами был просто космическим (советским войскам в 1980-е такое технологическое превосходство над противником и не снилось), можно сказать, что западная коалиция провела свою афганскую войну гораздо хуже нашего «ограниченного контингента».

Закономерным следствием этого стал феерический позор бегства натовского контингента из Афганистана летом 2021 года («Что будет делать гегемон», «НВО» от 10.09.21).

Разница между советским и натовским образом действий спроецировалась и на афганские армии. В 1980-е годы уровень боевой и морально-психологической подготовки ВС Демократической Республики Афганистан был на порядок ниже, чем у 40-й армии, что создавало нашему контингенту огромные проблемы. Но, как выяснилось, та афганская армия была просто образцом воинской дисциплины и доблести по сравнению с ВС Афганистана ХХI века (сейчас уже бывшими).

Всё по той же причине – афганская армия была подготовлена по стандартам НАТО. Поэтому она полностью развалилась еще при «живых» американцах: те еще не покинули Кабул, а в него уже вошли талибы. «Наша» афганская армия продержалась без советского контингента целых два года.

УКРАИНСКИЙ ОПЫТ

В вышеупомянутом интервью генерала Каландадзе речь шла об опыте перехода на натовские стандарты в связи с тем, что теперь этого очень хотят на Украине.

Между тем украинская армия, разваленная всеми четырьмя предыдущими президентами этой страны, в 2014 году продемонстрировала способность хоть как-то воевать исключительно потому, что осталась по своей сути глубоко советской. Переход на натовские стандарты для ВС Украины был бы равнозначен их немедленному коллапсу.

Всё это чрезвычайно отчетливо проявилось в ходе боевых действий, начавшихся 24 февраля 2022 года.

Для начала выяснилось, что давно находящиеся в НАТО страны Восточной Европы имеют еще очень много советской и родственной ей собственной техники. Именно ее и стали передавать Украине в первую очередь («Ржавому танку в траки не смотрят», «НВО» от 22.04.22).

Еще интереснее стало после того, как Украина начала получать технику собственно западного производства. Например, артиллерию («На каких языках говорит бог войны», «НВО» от 19.05.22). Оказалось, что даже снаряды формально одинакового калибра (155 мм) необязательно подходят к любому орудию этого же калибра.

Но гораздо хуже обстоит дело собственно с орудиями. Американская самоходная артиллерийская установка М109, немецкая PzH-2000, французская «Цезарь», польская «Краб» – абсолютно разные, они не совместимы вообще ни в чем, хотя имеют именно этот одинаковый калибр. Как и буксируемые орудия – американские М777 и европейские FH-70. При этом орудий каждого типа по отдельности передается не слишком много, что создает огромные проблемы в плане обучения личного состава и технического обслуживания.

Еще хуже ситуация с легкой бронетехникой («Импортный бронеавтомобиль на Украине – не роскошь», «НВО» от 17.06.22). Лишь древний американский бронетранспортер М113 и голландский YPR-765 являются друг другу «родственниками». Американские М1117 и МаххРrо, английские «Саксон», «Мастифф», «Хаски», французские VAB, итальянские LMV, финские ХА-180, турецкие «Кирпи», австралийские «Бушмастеры», южноафриканские «Мамбы» (переданы Киеву Эстонией) – совершенно разные машины. Обслуживание такого «зоопарка» снимает вопросы насчет «стандартов НАТО».

Но главное – это опять же тип управления. Если бы он у ВС Украины был натовским, уже давно бело-сине-красный флаг развевался бы над майданом Незалежности, а на дверях резиденции Зеленского было бы написано «Ахмат – сила!»

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.