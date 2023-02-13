Танковая лотерея для российских военнослужащих

Бойцы и командиры получат денежные премии за уничтожение западной бронетехники

По оценкам западных аналитиков, на февраль 2022 года Украина имела 2596 танков. Они находились на различных уровнях исправности к боевому применению.

За прошлый год еще около 1000 танков производства советской оборонки и их модификаций для Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставили Болгария, Польша, Северная Македония, Словения и Чехия.

При этом украинские вооруженные формирования заявили, что на 1 января 2023 года в ходе боевых действий захватили у Вооруженных сил России более 500 танков.

ПРИБЫЛО – УБЫЛО

На фоне таких пожертвований и успехов ложкой дегтя стала информация Минобороны России об уничтожении в ходе специальной военной операции(СВО) более 2 тыс. танков ВСУ. Изначально украинская сторона отрицала столь масштабные потери. Однако они были косвенно подтверждены во второй половине 2022 года, когда ВСУ в основном предпринимали безуспешные попытки наступления без использования танков.

В осенне-зимний период после ряда крупных потерь в личном составе и военной техники ВСУ оказались в критическом положении именно из-за невозможности полноценного материально-технического обеспечения бронетанковой техники.

Итоги 2020 года для вооруженных формирований Украины в целом неутешительны. С начала боевых действий уничтожено около 8 тыс. боевых бронированных машин, в том числе более 2 тыс. танков. Эти потери украинский военно-промышленный комплекс восполнить не в состоянии.

ВПК Украины был демилитаризован в два этапа. Вначале, в весенне-летний период 2022 года, ВС РФ наносили массированные ракетно-авиационные удары по украинским объектам, выпускающим и ремонтирующим военную продукцию, а также обеспечивающим ее эксплуатацию. Второй этап, осенне-зимний период, стал похоронами для энергосистемы Украины. Ракетно-авиационные удары по ней практически свели на нет возможность развертывания крупносерийного военного производства на заводах, выпускающих гражданскую продукцию.

ЧУДЕСНЫЙ МАЛЬЧИК

Украинские танкостроители вместе с командованием ВСУ регулярно заявляли, что в скором времени начнут серийный выпуск новой уникальной бронетанковой техники.

Свой танковый Рубикон они перешли осенью 2016 года, когда украинские СМИ сообщили про огромную помощь, которую оказал конструкторам «Укроборонпрома» восьмиклассник Ростислав Абрамов из Кривого Рога. Он на примере склеек из картона объяснил специалистам, как правильно и под какими углами соединять броневые листы, изготовляя «равнопрочный танк с высоким уровнем защиты». Ростислав презентовал коллегам сконструированный им «универсальный боевой танк» нового поколения, «оснащенный бронированными капсулами контрштурмовой группы и экипажа».

По неизвестным причинам машину до сих пор не запустили в серийное производство на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени Малышева. Вероятно, проект оказался непосильным для украинских танкостроителей. Теперь же Украина не имеет возможности для его реализации, а заявленная президентом Владимиром Зеленским операция «по освобождению Крыма» в очередной раз перенесена.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ ИНТЕРЕСОВ

В декабре 2022 года власти Украины заявили, что для полной и окончательной победы над Россией им необходимо порядка 300 танков производства стран НАТО. Украинское руководство в привычном стиле потребовало, чтобы эту задачу решила Германия поставкой Leopard 2.

Последовавшие политические баталии убедительно показали, что германское руководство не пожелало стать безраздельным участником в этом танковом суициде. Дело в том, что западные производители вооружения очень щепетильны в репутационных вопросах своей продукции.

В начале ХХI века первую строчку в рейтингах НАТО уверенно занимал германский танк Leopard 2. Низложение «царя горы» произошло во время боев турецких войск в Сирии. За пару дней Турция потеряла десять танков Leopard 2А4. Эксперты заявили, что шесть из них уничтожены с помощью российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

Из этого урока были сделаны неутешительные выводы. Военные оперативно-тактического уровня заявили, что экипажи танков, не интегрированные в современные информационно-управляющие системы, в лучшем случае обречены на поражение, в худшем – на гибель.

На стратегическом уровне и вовсе пришли к шокирующему выводу. Огневое поражение танка – это не трагедия, а реалии войны. Главное, чтобы экипаж имел возможность своевременно покинуть машину. Ведь при подрыве боекомплекта уничтожается отделение экипажа танка, а башня уходит в непродолжительный полет. Leopard 2 показал большую проблему: при подрыве боекомплекта машина в большинстве случаев разлетается на куски. И, как правило, в полет уходит ее лобовая часть.

К тому же при попадании противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) сбоку в переднюю левую часть танка сразу детонируют размещенные там 15 снарядов. Это свидетельствует о серьезной конструктивной ошибке и завышенной оценке по броневой защите.

В результате имидж Leopard 2 упал ниже самого низкого уровня. Было заявлено о необходимости проведения научно-исследовательской работы на предмет выявления критических конструктивных и технологических ошибок, допущенных при разработке и производстве модификаций Leopard 2.

Вместе с тем в мировой танковой диаспоре все понимают, что танки НАТО никогда не участвовали в вооруженных конфликтах высокой интенсивности. Это у домашних «знатоков» танки воюют подобно средневековым рыцарям на турнирах. В реальности передовая линия современных боевых действий насыщена противотанковыми средствами, а их увеличение на каком-либо участке не составляет особых проблем.

Как показал опыт проведения СВО, применение танков приобрело дополнительные специфические особенности. При определенных просчетах командования массированное применение танковых частей на узком участке фронта станет фатальным для наступающей стороны. В этом случае для производителей главным аспектом станет информация о поражении техники, которая может транслироваться в негативном формате.

ТЯЖЕЛЫ В УЧЕНИИ, ДОЛГО ЗАПРЯГАТЬ

В конце января на военной базе США в германском Рамштайне состоялось восьмое заседание Контактной группы по оборонному содействию Украине. Страны НАТО решили продолжить поставки вооружения, военной техники и обучение военнослужащих Украины. В номенклатуру поставок вошло современное тяжелое наступательное вооружение – танки. «На сегодня ряд стран официально подтвердили передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся», – заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

ВСУ под руководством Пентагона горят желанием свершить танковое наступление. А руководители стран Североатлантического блока слушают своих танкостроителей, не желающих попасть впросак в случае массового поражения бронетанковой техники.

Именно этим объясняется нежелание стран – танкостроителей НАТО поскорее передать свою продукцию Украине и противоречивость их позиций. Еще недавно они, поставляя современные ракетно-артиллерийские системы, заявляли, что украинские военные в состоянии быстро освоить эксплуатацию сложных боевых комплексов. Теперь тональность в оценках интеллектуальных способностей бойцов ВСУ кардинально поменялась.

Оказывается, американская и английская техника для танкистов Украины очень сложна в эксплуатационно-логистическом плане. Из-за этого она может быть поставлена весной лишь в единичных экземплярах. Как из рога изобилия валятся объяснения, почему сроки поставки американских танков М1 Abrams придется перенести на конец лета, начало зимы… Или даже на начало следующего года.

В итоге, если верить обещаниям премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в ближайшее время Украине будет передано 30 танков PT-91 (одна из польских модификаций советского Т-72).

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР

Еще в начале проведения специальной военной операции в ВС РФ установили размеры премии за уничтоженную вражескую технику. Цена уничтоженного танка – 100 тыс. руб.

Недавно ситуация с денежным поощрением претерпела изменения. Актер и режиссер Иван Охлобыстин объявил, что российские бизнесмены пообещали за каждый подбитый американский танк Abrams выплачивать награду в 10 млн руб.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил назначить выплаты жителям региона, которые принимают участие в СВО, за захват или уничтожение танков, которые на Украину поставят западные страны. За захват танка Leopard будет выплачиваться 3 млн руб., за уничтожение – 1 млн руб. Кроме того, в случае захвата всем непосредственным участникам операции выплатят по 500 тыс. руб., а в случае уничтожения – по 150 тыс. руб.

Не оставили без внимания и Abrams. За его захват назначены выплаты в 1,5 млн руб. и в 300 тыс. руб. каждому, кто принимал в этом участие. Уничтожение машины оценено в 500 тыс. руб. плюс 100 тыс. руб. каждому бойцу, который помог в этом. Право на единовременную выплату будут иметь в каждом случае от пяти до десяти человек – в зависимости от того, захвачен или уничтожен танк.

По некоторым данным, в российских силовых структурах массово заключаются пари о том, кто на том или ином участке СВО первым затрофеит Leopard или добудет его танковый скальп. Военнослужащие активно изучают уязвимые места непрошеных стальных гостей из-за рубежа.

Вместе с тем и руководству России не грех вспомнить опыт времен Великой Отечественной войны. Помимо денежного поощрения, тогда были определены критерии для награждения военнослужащих правительственными наградами – вплоть до звания Героя Советского Союза за определенное количество уничтоженной техники противника в соответствии с воинской специальностью.

РАЗВЕДКА. ОГОНЬ. ПРЕМИЯ

Точные даты появления и количественный состав партий натовского танкового «зверинца» на просторах СВО пока не известны. В остальном для ВС РФ танковая тематика от противника остается в традиционных рамках противотанковой обороны.

Ее базовые элементы неизменны со времен Великой Отечественной войны:

– противотанковое наблюдение и оповещение, осуществляемые всеми видами разведки и системами наблюдения;

– противотанковый огонь всех видов, организуемый для уничтожения танков на подступах к переднему краю, в системе переднего края и в глубине обороны;

– естественные и искусственные противотанковые препятствия, увязанные с системой противотанкового огня;

– заблаговременно подготовленный маневр противотанковых подвижных резервов;

– мероприятия по укрытию и обеспечению в противотанковом отношении живой силы и центров управления войсками (штабов, КП, узлов связи и т.п.).

В настоящее время наиболее полное насыщение в плане ведения разведки с использованием беспилотников сделано от передовой на глубину боевых порядков ВСУ до 10–20 км. Далее до глубины 70–80 км насыщенность беспилотникам находится на этапе наращивания до приемлемых значений. С большой вероятностью можно утверждать, что именно на этом рубеже будут уничтожены первые танки Англии, Германии, США, Франции. По крайней мере именно расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии большой мощности, барражирующих боеприпасов «Ланцет», беспилотников типа «Орлан» и «Эникс» имеют возможность первыми нанести поражение вражеской танковой технике.

Все это возможно лишь в том случае, если в борьбу за денежные призы не вступят ВКС и ВМФ России. Ведь ракетно-авиационными ударами западноевропейские танки могут уничтожаться при их транспортировке с момента попадания на территорию Украины.

Юрий Авдеев

Юрий Васильевич Авдеев – журналист.