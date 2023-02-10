Эксперт считает, что Зеленский пытался ложью втянуть НАТО в конфликт на Украине

Бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу предупредил, что коллективный Запад неадекватно оценивает "потенциал Украины"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пытался ложью втянуть Организацию Североатлантического договора (НАТО) в боевые действия на территории своей страны. Такое мнение излагает на страницах авторского комментария, опубликованного в четверг в электронной версии журнала The American Conservative, старший научный сотрудник вашингтонского научно-исследовательского Института имени Катона, бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

С его точки зрения, "США и европейским союзникам следует сконцентрировать усилия на обеспечении завершения военных действий, а не проводить дебаты о том, поддерживать ли амбициозные военные цели Киева, не отражающие американские интересы". "Пережив холодную войну без превращения этого конфликта в ядерный, Вашингтон берет на себя глупые риски, противодействуя России по вопросам, которые Москва рассматривает как жизненно важные и которые для американцев имеют лишь ограниченную значимость. Императивом Вашингтона должно быть завершение войны", - полагает Бэндоу.

Кроме того, он предупреждает, что коллективный Запад неадекватно оценивает "потенциал Украины". Американцы и европейцы "видят в основном то, что хотела бы, чтобы они видели, Украина", указывает автор статьи. "Это ожидаемо. [Президент Украины Владимир] Зеленский действует в интересах своей страны, а не Америки, что он и доказал в ноябре, когда попытался ложью втянуть НАТО в войну после ракетного удара по Польше, который, как он наверняка знал, был нанесен Украиной, а не Россией. С его точки зрения, несколько десятков или сотен тысяч погибших американцев были бы небольшой ценой поражения Москвы. Схожим образом Киев наверняка манипулирует данными о потерях [ВСУ]. В самом деле, когда глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина потеряла 100 тыс. [военнослужащих] погибшими, Европейская комиссия удалила из официальных записей эту оценку", - пишет бывший помощник американского лидера.

Призыв к урегулированию

На его взгляд, некоторые представители вашингтонского истеблишмента, "кажется, отстаивают интересы Киева, а не Америки". Между тем, "всем затронутым [сторонам] пошло бы на пользу скорейшее завершение конфликта", подчеркивает американский политолог. Как он считает, "это требует минимизации целей Вашингтона в нынешней битве". Тем не менее "безрассудно настроенные" деятели "партии войны" в Вашингтоне пытаются добиваться смены руководства России и даже ее раскола, отмечает Бэндоу. Согласно его заключению, "лишь менее решительно настроены те [представители вашингтонских кругов], которые настаивают на том, чтобы Москве было нанесено "поражение".

Однако "конечная цель Вашингтона" и его "обязанность перед американским народом" заключается в обеспечении безопасности США, убежден политолог. "Оказание помощи Украине в защите независимости и суверенитета соотносится с защитой нашей страны. Использование Киева для того, чтобы воевать с Россией, - нет", - уверен Бэндоу. По его словам, одно дело - "рисковать всем для защиты Америки". "Но было бы абсурдом и даже сумасшествием рисковать всем ради территориальных притязаний другой страны", - добавляет политолог.