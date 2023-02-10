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Механик-водитель танка рассказал о преимуществах Т-90М

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Танк Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции
Танк Т-90М «Прорыв» в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: ТАСС

Танки Т-90М, используемые Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции (СВО), показывают себя хорошо. О преимуществах новых танков «Известиям» рассказали военные.

«Т-90М — зверь, а не машина! Она хорошо себя показывает. По сравнению с Т-7Б3М много чего удобного есть. По проходимости он хорош, шустрый, данные показывает на электронной панели — это большой плюс», — сказал механик-водитель танка с позывным Ветер.

По словам военных, генератор Т-90М стал лучше, поскольку позволяет запустить танк даже в самую холодную погоду. По их оценке, у Т-90М повысилась мощность двигателя, что положительно сказалось на маневренности машины.

Также улучшилась защита от гранатометов и противотанковых ракет. Кроме того, появились новые противокумулятивные решетки и элементы динамической защиты.

В феврале Минобороны России опубликовало видео стрельбы из новейших танков Т-90М на полигоне в Ленинградской области, которые используются Вооруженными силами России в ходе СВО.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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