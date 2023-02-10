Патентный портфель холдинга "Швабе" превысил 2,5 тыс. объектов

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Общее количество объектов интеллектуальной собственности, включая патенты на различные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, накопленное холдингом "Швабе" к началу 2023 года, составило 2 600 единиц, сообщила пресс-служба компании.

"В числе новых разработок запатентованы дизайн и эргономика оборудования для лесных хозяйств Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ), блок управления HIFU-комплекса Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) и ряд других авторских идей. Все проекты являются полностью российскими", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По информации пресс-службы, каждый охранный документ подтверждает авторство и оригинальность технического решения или внешнего облика продукта. Данные разработки ложатся в основу изделий нового поколения - медицинской техники, наноматериалов, энергосберегающей светотехники, научных и других видов приборов.

Замгендиректора "Швабе" по перспективным исследованиям и разработкам - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов отмечает, что в России холдинг является интегратором по направлению фотоники.

"На протяжении многих лет наши учёные ведут фундаментальные исследования и решают сложные научно-технологические задачи для дальнейшего развития этой и других дисциплин. В результате в мир выходят новые разработки, исключительность которых защищается российскими и зарубежными патентами", - сказал Попов, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что наибольшая доля объектов интеллектуальной собственности приходится на 13 предприятий "Швабе". Лидерами среди них являются: один из крупнейших лазерных центров РФ НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха, ведущий российский центр в области фотоэлектроники ГНЦ РФ НПО "Орион", НПО "Государственный институт прикладной оптики", а также Красногорский завод им. С.А.Зверева и ведущий отечественный производитель неонатальной медицинской техники Уральский оптико-механический завод им. Э.С.Яламова, который получил 16 новых охранных документов в 2022 году.