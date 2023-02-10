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ТАСС

Зеленский заявил, что отношения с Германией переживают сложные времена

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Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

По словам президента Украины, приходится заставлять канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать Киеву

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне продолжающихся дискуссий о поставках вооружений Киеву отношения с Германией в настоящее время переживают сложные времена. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel.

"Только сейчас мы снова находимся на сложном этапе с этими дебатами о [поставках] немецких танков, это эмоционально и сложно", - сказал Зеленский. "Приходится заставлять его [канцлера ФРГ] помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а европейцам", - констатировал президент Украины.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. Затем представитель кабмина ФРГ опроверг эту информацию, отметив, что в правительстве не обладают данными о каких-либо официальных запросах на реэкспорт германских танков на территорию бывшей советской республики.

Однако 25 января правительство Германии подтвердило, что отправит на Украину 14 танков Leopard 2 из запасов вооруженных сил и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт данной техники. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
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