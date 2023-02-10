Зампред Совбеза Медведев заявил о производстве и модернизации в России тысяч танков

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В настоящее время предприятия российской военной промышленности усиленно работают над производством новых вооружений и военной техники. Одной из важнейших задач является производство достаточного количества танков.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, как на Омском заводе транспортного машиностроения производят танки для российских вооруженных сил. Он отметил, что в условиях, когда украинская армия клянчит у Запада самолеты, ракеты и танки, России не остается иного выхода, как увеличивать производство различных видов военной техники и вооружений.

Речь идет о производстве и модернизации тысяч танков, необходимых для победы

- подчеркнул Дмитрий Медведев.

С началом спецоперации российская военная промышленность работает буквально в три смены. Многие предприятия ускоренно набирают дополнительных рабочих, технических специалистов и инженеров, поскольку заказы военного ведомства значительно возросли.

Для проведения успешного наступления на всех ключевых направлениях фронта Россия нуждается в как можно большем количестве танков, артиллерийских орудий, бронемашин, а также ракет, снарядов и патронов. Предприятия ВПК стараются обеспечить армию всем необходимым. Тем более, мы прекрасно понимаем, что, в отличие от Украины, просить о поставках оружия и боеприпасов нам особо и некого.

Кстати, наиболее понимающие западные эксперты давно отмечали, что Запад проигрывает России по возможности оперативной мобилизации производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса, и именно это обстоятельство позволит выиграть даже при попытке навязать сценарий «войны на истощение».