В Лондоне заявили, что Британия осознает риск эскалации при поставках Киеву истребителей

При этом менять подход в Британии не намерены

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Руководство Великобритании осознает риски эскалации конфликта на Украине в случае принятия решения Лондоном о передачи истребителей Киеву, но менять подхода не намерено. Об этом сообщило в четверг агентство PA со ссылкой на представителя премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Во-первых, мы еще не приняли решения по поводу поставок Великобританией самолетов, - сказал он. - Великобритания находится в процессе передачи танков Challenger и мы поставили также вооружение более широкого радиуса действия. Мы принимаем эти решения аккуратно и делаем это продуманно. Мы отдаем себе отчет о возможных рисках эскалации", - сказал он.

"Но все это время мы остаемся уверенными в том, что применяемый нами подход - самый лучший и наиболее быстрый путь помочь Украине", - добавил представитель премьера. При этом он заверил, что Лондон не будет осуществлять никаких поставок, "которые поставили бы под угрозу безопасность Великобритании".

8 февраля после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон.

В посольстве РФ в Лондоне в ответ заявили, что возможные поставки британских истребителей Украине приведут к военно-политическим последствиям для всего мира. В российской дипмиссии добавили, что Москва найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны.