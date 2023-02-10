В Венгрии заявили, что не препятствуют санкциям против РФ, кроме сферы энергетики

Советник венгерского премьера Балаж Орбан отметил, что позиция его страны относительно конфликта на Украине не изменилась: от последствий страдает вся Европа, поэтому военные действия необходимо прекратить как можно скорее

БУДАПЕШТ, 9 февраля. /ТАСС/. Венгрия не поддерживает санкции против России, но и не препятствует их введению в определенных областях, за исключением энергетики, чтобы не нарушать единство Евросоюза. Об этом сообщил в четверг политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сопровождающий своего шефа Виктора Орбана на саммите ЕС в Брюсселе.

"Венгрия не поддерживает санкции, но ради сохранения единства ЕС не препятствует принятию определенных мер, за исключением тех областей, которые затрагивают ее жизненно важные национальные интересы", - сказал Балаж Орбан на встрече с венгерскими журналистами в кулуарах саммита. К таким областям "относятся энергетика, нефть, природный газ и ядерная энергетика", процитировало его информационное агентство MTI.

Советник премьера также отметил, что позиция Венгрии относительно конфликта на Украине не изменилась: от его последствий страдает вся Европа, и поэтому военные действия необходимо прекратить как можно скорее.