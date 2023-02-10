Bloomberg: никто из европейских лидеров не стал обещать Зеленскому истребители

По данным агентства, при этом европейские лидеры заявили украинскому президенту, что они готовы оказать дополнительную военную помощь Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Никто из лидеров стран ЕС на данный момент не принял обязательства по передаче Украине современных западных истребителей. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза, "европейские лидеры ясно заявили Владимиру Зеленскому, что они готовы оказать дополнительную военную помощь Украине, но пока никто не принял обязательства по передаче истребителей".

Bloomberg добавляет, что Зеленский провел серию коротких встреч с европейскими лидерами перед возвращением из Брюсселя на Украину. Они заняли около 30 минут.

Украина в последние недели добивается от западных стран передачи истребителей F-16.