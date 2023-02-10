Войти
ТАСС

Bloomberg: никто из европейских лидеров не стал обещать Зеленскому истребители

148
0
0
Истребитель F-16 ВВС Норвегии
Истребитель F-16 ВВС Норвегии.
Источник изображения: warspot.ru

По данным агентства, при этом европейские лидеры заявили украинскому президенту, что они готовы оказать дополнительную военную помощь Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Никто из лидеров стран ЕС на данный момент не принял обязательства по передаче Украине современных западных истребителей. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя Евросоюза, "европейские лидеры ясно заявили Владимиру Зеленскому, что они готовы оказать дополнительную военную помощь Украине, но пока никто не принял обязательства по передаче истребителей".

Bloomberg добавляет, что Зеленский провел серию коротких встреч с европейскими лидерами перед возвращением из Брюсселя на Украину. Они заняли около 30 минут.

Украина в последние недели добивается от западных стран передачи истребителей F-16. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
30.01.2023
Руководство ЕС признает, что Запад находится "в состоянии войны" с Россией
24.06.2022
Голый с зонтиком, токование глухаря и миллиарды в топку
20.06.2022
Не покладая рук, спасение утопающих, польский филиал ада
02.07.2019
Русская броня для индонезийских морпехов: чем Москва вооружает Джакарту
02.12.2016
Военная "рациональность" Путина, взгляд из Осло (Le Monde, Франция)
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
06.08.2012
«Кооперация SAAB и Украины в создании системы ДРЛО на основе системы Erieye — действительно идеальное решение»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 03:21
  • 100
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 10.02 02:08
  • 1
В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище
  • 10.02 01:15
  • 44319
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 22:22
  • 6
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 09.02 21:33
  • 25
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 09.02 17:23
  • 0
Днепр продолжает мелеть. Для чего киевский режим перекрыл гидротехнические затворы ГЭС в верховьях реки?
  • 09.02 17:05
  • 2
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
  • 09.02 14:36
  • 1
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
  • 09.02 14:21
  • 3
Украинские диверсанты-частники
  • 09.02 13:22
  • 3
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 09.02 13:14
  • 8
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 09.02 12:48
  • 27
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 09.02 11:00
  • 1
Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза
  • 09.02 10:51
  • 2
Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ
  • 09.02 10:34
  • 1
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине