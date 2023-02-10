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ТАСС

Соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане находится в процессе ратификации

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Фрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Фрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане.
Источник изображения: © РИА Новости / Ибрагим Ишак

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али

ХАРТУМ, 9 февраля. /ТАСС/. Соглашение между Москвой и Хартумом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана находится в процессе ратификации. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.

"Что касается соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения для Военно-морского флота Российской Федерации, оно было подписано и находится в процессе ратификации", - отметил глава российского дипведомства. 

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Страны
Россия
Судан
Персоны
Лавров Сергей
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