Соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане находится в процессе ратификации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али

ХАРТУМ, 9 февраля. /ТАСС/. Соглашение между Москвой и Хартумом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана находится в процессе ратификации. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али.

"Что касается соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения для Военно-морского флота Российской Федерации, оно было подписано и находится в процессе ратификации", - отметил глава российского дипведомства.