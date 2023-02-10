P2P Invest отзывы: надежные инвестиции или нет

P2P Invest – инвестиционная компания, которая предлагает ответ на важный вопрос: «Как же выгодно разместить сбережения, защитив их от любых кризисов?». Довольно смелое заявление, не так ли? Поэтому стоит выяснить, на чем оно основано. Для этого необходимо узнать, какие отзывы о P2P Invest встречаются, и что они могут рассказать? А заодно не помешает понять, какие инструменты используются для инвестиций. И чтобы не томить, сразу скажем, что речь о самом надежном и популярном на данный момент заработке с помощью криптовалют – P2P-арбитраже.

Отзывы о P2P Invest: достойный заработок

Чтобы не тратить зря время, а сразу понять, стоит та или иная организация сил, потраченных на ее изучение, необходимо посмотреть, что про нее пишут в различных пабликах. Отзывы о P2P Invest размещаются на форумах, тематических сайтах как:

И их беглый анализ показал, у клиентов никаких сложностей не возникает. Прибыль начисляют честно, деньги выводят, проект растет, развивается и т. д.

Все это не может не радовать. Но для полноты картины парочку отзывов о P2P Invest с разных источников привести будет полезно.

Понимая, что отзывы о P2P Invest выставляют эту инвестиционную компанию в довольно выгодном свете, движемся дальше. И теперь пришло время рассказать немного о П2П-арбитраже. Кто уже знаком с этим вариантом получения дохода на крипторынке, может перескочить следующий пункт.

P2P-арбитраж: суть и особенности

Каждый хорошо знает, как просто обменники и банки зарабатывают на валютах. Они просто устанавливают для них цену покупки ниже рыночной, а стоимость продажи выше рыночной. И зазор там достаточно большой, чтобы получать прибыль и радоваться. Однако у этого варианта есть несколько недостатков. Первый состоит в том, что здесь нужен клиент. То есть тот, кто захочет купить или продать. Ну а второй недостаток – этот вид заработка нам простым людям недоступен.

Однако ушлые трейдеры обратили внимание, что при обмене валют на бирже они могут обойти первый недостаток. Дело в том, что финансовые инструменты имеют привязку к базовому активу. На валютном рынке к доллару США. В то же время курс валют постоянно изменяется и отклоняется. Поэтому в определенный период времени появляется возможность купить одну валюту, обменять на другую, а ту снова конвертировать в доллар, чтобы на выходе получить пару процентов прибыли! Такая стратегия действий называется арбитражем. И обычно для нее требуется три валютных пары, которые покупают или продают в зависимости от ситуации.

Фишка этого способа в том, что он позволяет гарантированно и безрисково получать доход. И все бы хорошо, если бы не недостаток номер два. Биржи быстро вычислили эту уязвимость. И потому брокерам запрещено обслуживать клиентов, которые применяют подобные арбитражные стратегии.

И это было проблемой, пока не появились криптовалюты. Потому что, во-первых, здесь нет никакого регулирования. А, во-вторых, здесь так много разных активов, что возможности для арбитража просто безграничные. И хотя освоить этот метод получения прибыли легко. Но находить актуальные связки, чтобы знать, что и на что менять в текущий момент для заработка, крайне непросто. Только вот отзывы о P2P Invest показывают, что с появлением этой инвестиционной компании больше о подобном переживать не стоит.

Знакомство с P2P Invest

Понимая характер отзывов о P2P Invest и зная, на чем базируется заработок, остается понять, откуда взялась эта инвестиционная компания. И в чем, собственно, ее интересы. Это позволит сделать правильный вывод – по пути нам с ней или нет?

Впрочем в истории появления P2P Invest нет ничего удивительного. А свои истоки она берет с небольшого телеграм-чата, в котором собрались ребята, активно интересующиеся темой получения дохода на крипторынке. Тестируя разные варианты от запуска нод и майнинга до криптотрейдинга, они после появления P2P-арбитража проверили и этот способ получения прибыли.

И оказалось, что в сравнении с другими вариантами он обладает рядом преимуществ. А именно: он практически безрисковый, стабильный и потому легко прогнозируемый. Так что, разобравшись, что к чему, и разработав софт для поиска связок и автоматизации рутинных процессов, в P2P Invest поняли, что создали настоящий комбайн. И пришла пора собирать урожай. Поэтому решено было учредить частную инвестиционную компанию, которая принимает вложения всех желающих под определенный процент.

Получив эти средства, P2P Invest пускает их в оборот и оставляет себе те средства, что заработали сверх обещанного клиентам. Ну а поскольку прибыль тут практически гарантирована и заранее известна, то этот процесс не таит таких подводных камней, как в случае с фирмами, которые инвестируют по классическим алгоритмам или занимаются доверительным управлением.

При этом P2P Invest заинтересована, чтобы каждый клиент приходил и оставался с ней как можно дольше. Поскольку, чем выше совокупный объем средств, тем больше прибыли получают организаторы проекта. Соответственно, предложенная модель взаимодействия выгодна для каждой из стран. А это залог счастливых партнерских отношений! Поэтому можно даже и отзывы о P2P Invest не читать, чтобы понять – инвестиционная компания играет честно. Поскольку ей это очень выгодно.

Первые шаги инвестора

Открыв сайт инвестиционной компании P2P Invest, новичкам следует отыскать кнопку регистрации.

После нажатия на нее появится небольшая регистрационная форма. Указав необходимые данные, пользователь попадает в свой виртуальный кабинет P2P Invest. Здесь можно потратить какое-то время на изучение основных моментов.

Ну а следующим шагом станет пополнение счета через SWIFT-перевод, криптокошельки или электронно-платежные системы. На данный момент поддерживается работа с Perfect Money и Payeer.

Пополнив баланс, заходят в раздел для инвестиций. Там указывают, сколько и на какой срок хотят внести. Встроенные алгоритмы тут же рассчитывают ключевые показатели инвестирования. И знакомят вкладчиков с ними. Если тех устраивают параметры вложений, то остается подтвердить желание вложиться, нажав на «Инвестировать».

Начав зарабатывать самим, необходимо рассмотреть вариант увеличения денежного потока. С этой целью стоит делиться реферальной ссылкой с теми, кто сам не против начать выгодно инвестировать.

Дополнительный заработок с партнерской программой

Данные по заработку на реферальной программе находятся в разделе с «Моими партнерами». Открыв партнерскую страницу, в верхней части пользователь тут же найдет ссылку для привлечения рефералов. А после того, как пойдут регистрации, тут же начнут отображаться статистические данные.

У партнерки P2P Invest три уровня. Так что деньги будут начислять не только с приглашенного реферала. Но также и тех, кого пригласит он и следующий круг привлеченных пользователей. За непосредственно приглашенных рефералов дают по 15% от суммы их инвестиций. За привлеченных 2-го круга начисляют по 10%. А за тех, кто на третьем круге еще по 5%.

Так что даже если пригласить с десяток друзей, которые в свою очередь начнут привлекать людей, то можно за счет партнерской программы создать солидный источник пассивной прибыли.

Что можно сказать о P2P Invest?

В завершение обзора хочется подытожить:

читая отзывы о P2P Invest, видим, что инвесторы довольны своевременными начислениями и выплатами;

модель сотрудничества показывает, что цели у участников совпадают;

суть П2П-арбитража дарит уверенность в завтрашнем дне.

На основании этого можно смело рекомендовать вложения вместе с рассмотренной инвестиционной компанией. А когда прибыль потечет к вам в карман, то обязательно расскажите о своем опыте в отзывах о P2P Invest под этой статьей.