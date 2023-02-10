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Военное обозрение

Украинской стороной опубликованы фотографии поражённого БМПТ «Терминатор»

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска активно используют БМПТ «Терминатор» в боях под Кременной – одном из наиболее напряжённых участков фронта. Под этим населённым пунктом противник создал плацдарм, с которого на протяжении месяцев пытался прорвать оборону ВС РФ.

«Терминаторы» применяются здесь в лесных массивах для выбивания плотным скорострельным огнём ДРГ, атакующих и обороняющихся боевых порядков неприятеля. БМПТ действуют в связке с танками, обеспечивая взаимное прикрытие.

БМПТ, работая вместе с танками, устраняют главный на сегодняшний день недостаток ОБТ – низкую скорострельность. Шквал огня и осколков не позволяет противнику высунуть голову, мешает его маневрированию и препятствует ведению им стрельбы

- говорится в наблюдающей за конфликтом прессе Алжира, войска которого вооружены БМПТ-72.

Источник изображения: topwar.ru

На опубликованных украинской стороной фотографиях демонстрируются ОБТ с минными тралами и БМПТ, получивший повреждения. Если отбросить возможность фабрикации, к которой часто прибегает киевский режим, то можно предположить, что кадры были сделаны с разведывательного беспилотника или дрона-камикадзе. При этом неясно, какие ударные средства использовал противник. Также неизвестен характер повреждений. На украинских ресурсах говорится лишь об уничтожении машины в лесах под Кременной.

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Страны
Алжир
Россия
Украина
Продукция
БМПТ Рамка-99
Терминатор-2
Шквал
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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