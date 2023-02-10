ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году

К этой деятельности планируется привлечь и другие предприятия Роскосмоса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени В. П. Макеева приступит к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в этом году. К этой деятельности планируется привлечь и другие предприятия Роскосмоса, сообщил академик РАН, гендиректор ГРЦ Владимир Дегтярь.

"На подтверждение <...> технологий создания многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя направлена научно-исследовательская работа, предполагаемая к выполнению в 2023-2025 годах с привлечением предприятий госкорпорации "Роскосмос", - сказал он в четверг во время Демидовских чтений, которых проходят в Уральском федеральном университете.

По словам Дегтяря, "Корона" будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность применения ракеты - до 100 раз.

Согласно презентации, стартовая масса перспективной многоразовой ракеты составит 302-315 т, высота - 42,15 м, длина - 38,07 м. "Масса полезной нагрузки на низкой околоземной орбите (200 км, наклонение 51,7 градусов, космодромом Восточный) при однопусковой системе выведения - 5,5 т, при двухпусковой - 10,6 т", - уточняется в опубликованных данных.

В августе 2016 года Фонд перспективных исследований (ФПИ) сообщил, что предложил ГРЦ им. В. П. Макеева создать демонстратор легкой ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью. В 2015 году ракетный центр в инициативном порядке разработал облик перспективного космического комплекса с многоразовой одноступенчатой ракетой "Корона".