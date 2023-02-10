Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада

Медведев сообщил о планах увеличить производство современного оружия и танков в России

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации, когда противник России "клянчит" на Западе оружие, для нее естественным будет увеличивать производство различного вооружения, включая современные танки.

Владимир Зеленский в четверг в Брюсселе выступил на Совете Европы и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение.

"Как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", - сказал Медведев на совещании, кадры с которого выложил в своем телеграм-канале.

В четверг зампред Совбеза побывал на Омском заводе транспортного машиностроения, где ознакомился с продукцией предприятия, выполняемой в рамках гособоронзаказа.

"Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") занимается модернизацией Т-80. Первые тaнки сошли с конвейера в 2019 году.