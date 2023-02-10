Концерн Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок новейших танков KF51 Panther

ЦАМТО, 9 февраля. Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что немецкий концерн обсуждает с Украиной возможность поставок Киеву новейших основных боевых танков KF51 Panther, передает "РИА Новости".

"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте танков KF51 Panther", – заявил А.Паппергер в интервью газете Handelsblatt.

По словам главы Rheinmetall, Украина выразила заинтересованность в этих танках, равно как и в боевых машинах пехоты Lynx.

Как отмечает немецкое издание, компания Rheinmetall впервые представила танк KF51 Panther прошлым летом в Париже, назвав его "мощнейшим боевым танком в мире". Украина, в случае заключения сделки, стала бы первой страной, получившей эти танки, поскольку пока имеется лишь демонстрационный образец KF51 Panther. Тем не менее, по словам А.Паппергера, поставки возможны уже "через 15-18 месяцев".