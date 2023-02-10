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ТАСС

WSJ: Финляндия не намерена передавать танки Украине, пока не присоединится к НАТО

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Замаскированный танк на учениях НАТО «Единый трезубец», в которых также участвовали вооруженные силы Швеции и Финляндии
Замаскированный танк на учениях НАТО «Единый трезубец», в которых также участвовали вооруженные силы Швеции и Финляндии.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / NATO North Atlantic Treaty Organization

При этом, по информации газеты, даже после вступления в альянс Финляндия сможет передать лишь небольшое количество танков

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Финляндия не планирует напрямую передавать танки Украине до тех пор, пока не присоединится к НАТО. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса.

По его словам, власти Финляндии дали понять, что прямые поставки танков Украине, вероятно, откладываются до тех пор, пока страна официально не присоединится к НАТО. При этом даже после вступления в альянс Финляндия, в распоряжении которой имеются порядка 240 танков, сможет передать лишь небольшое их количество. Издание обращает внимание на то, что на данный момент присоединение Финляндии к НАТО откладывается из-за позиции Турции.

Ранее министр обороны Финляндии Микко Савола на пресс-конференции заявил, что республика примет участие в поставках Украине танков Leopard, однако ее вклад будет небольшим. Глава Минобороны республики не уточнил, какое количество танков Финляндия может отправить на Украину. Он также подчеркнул, что страна готова участвовать как в поставке вооружений, так и в обучении украинских солдат управлению танками и их техническому обслуживанию.

Правительство ФРГ ранее сообщило о решении отправить Украине 14 танков Leopard 2А6. Кроме того, Берлин разрешил другим странам реэкспорт. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 

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