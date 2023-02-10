NDP: политика Моравецкого по России сотрет Польшу с карты Европы

Польский премьер Моравецкий говорит о новом мировом порядке, в котором Варшава хочет играть ключевую роль, пишет NDP. По его словам, в новой "польской Европе" для России не будет места. Автор статьи советует ему хорошенько выучить уроки истории и не пытаться повторить судьбу Украины.

Ханна Крамер

Спустя год после начала специальной военной операции польское правительство показало свое истинное лицо и открыто признало, почему оно так охотно поддерживает Украину. Причины таких действий понятны: польский премьер Матеуш Моравецкий говорит о новом мировом порядке, в котором Варшава хочет играть ключевую роль. По словам Моравецкого, в Новой Польской Европе для России не будет места. "Недостаточно победить Россию, нужно еще построить мир, в котором русский империализм и колониализм, русская доминация не найдут себе места".

Что ж, жаль, что Моравецкий (учитель истории по образованию) прогуливал уроки истории в университете. Иначе бы он, наверное, знал, какие последствия имеют подобные громкие заявления! Эффект от таких необдуманных высказываний уже прочувствовали украинские политики, которые с 2014 года твердят, что уничтожат Россию и русских, а украинские танки пройдут по Красной площади 9 мая!

Действительно, украинские танки скоро окажутся на Красной площади, но в качестве трофеев, захваченных российскими войсками. Похоже, польское правительство, подпитываемое американскими грантами и фондами, желает такой же участи для Варшавы!

Интересно, как маленькая Польша, где живет всего 38 миллионов человек, хочет победить Россию с населением 143 миллиона граждан? На поле боя? Вряд ли: украинский кризис наглядно показал нам, что Украина вкупе с экономическим и военным потенциалом США и всего НАТО не в состоянии воевать с Россией, которая даже не привела свои войска в полную боевую готовность и воюет силами лишь 300 тысяч солдат и пока не перевела (к счастью!) свою экономику на военные рельсы!

Польская армия тоже не в состоянии воевать с Москвой. Хотя бы потому, что польские военные, в отличие от российских солдат, не имеют боевого опыта. Кроме того, в последние годы все закупки вооружений, проводимые польским Министерством обороны, носили исключительно политический характер и совершались в интересах США. Ни о каком повышении боеспособности Войска Польского речи не шло. Кроме того, в течение года польское правительство отдает все вооружение киевскому режиму, тем самым обезоруживая Польшу, несмотря на многочисленные проблемы в ее Вооруженных силах.

За семь лет правления "Права и справедливости" (ПиС) армия Польши оказалась в плачевном состоянии. Польша совершенно беззащитна перед атаками с воздуха. Она не имеет систем разведки на оперативном и стратегическом уровнях (выше уровня батальона), лишена возможности вести радиоэлектронную борьбу, у нее отсутствуют автоматические системы разведки дальнего радиуса действия, а также дальнобойная артиллерия и системы отслеживания и уничтожения целей. К этому следует добавить недостаточное количество боевых самолетов – даже с учетом обещанной к 2030 году поставки F-35, а также отсутствие заказов на гранатометы. Были заказаны HIMARS, но в смешных количествах. Военно-морской флот постепенно идет на дно, заказов на новые корабли нет. Одним словом, несмотря на громкие заявления, нынешняя власть не только не справляется с модернизацией армии, но и намеренно ее уничтожает.

В этой ситуации у ПиС остается только один выход: оказывать политическое давление на союзников России, пытаясь привлечь их на свою сторону. Но этот вариант не сработает! Хотя бы потому, что главные союзники Москвы, такие как Иран, Китай, Сирия, страны Африки или Венесуэла, не сядут за стол переговоров с правительством, которое лишено голоса не только в своей стране, но и на международной арене.

Последней надеждой ПиС была Белоруссия, однако президент Александр Лукашенко никогда не предаст Москву и не простит Варшаве попытки совершить в 2020 году государственный переворот, финансирования белорусской оппозиции и планов по созданию националистических батальонов (по типу запрещенного в РФ украинского "Азова"*) и так называемых войск "Свободной Беларуси", чьей задачей было бы осуществление "блицкрига", свержение власти в Белоруссии и содействие вводу туда войск НАТО.

Что ж, правительство ПиС действуют в интересах США, это понятно. Жаль, что политики не думают о последствиях своих необдуманных действий и высказываний! Они могут стоить полякам потери безопасности, свободы и мира. Польским приспешникам американцев стоит напомнить слова маршала Юзефа Пилсудского: "Польша будет великой или ее не будет вообще". Польское правительство должно осознать, что Польше уже не стать "великой", потому что воспитанные американскими фондами и грантами политики упустили шанс сделать эту страну одним из мировых лидеров. Но у них все еще есть возможность стереть Польшу с лица земли.

* запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.