Бельгия не намерена передавать самолеты Украине

Премьер Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его стране самой нужны самолеты

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Бельгия не рассматривает возможности предоставления Украине своих самолетов, "они нужны ей самой". Об этом заявил в четверг премьер Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит ЕС, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам действительно самим нужны эти самолеты и мы не можем отдать их, - заявил он. - Бельгийские самолеты защищают небо над Бельгией и Голландией, а также воздушное пространство НАТО в Прибалтике (в рамках ротационной миссии воздушного патрулирования НАТО - прим. ТАСС)".

Ранее Бельгия отказалась поставлять на Украину танки, заявив, что эта мера будет "чрезмерно дорогостоящей". Вместо этого она приняла пакет помощи Киеву, в который вошла большая партия легкого стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки и пулеметы, производящиеся в Бельгии на заводах FN, а также противотанковые и противовоздушные переносные ракетные комплексы и боеприпасы.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе заявил, что решения о передаче Киеву самолетов на саммите принято не будет, дискуссия о практических операционных решениях продолжится в НАТО, а визит Зеленского носит в первую очередь "мотивационный характер".

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. В среду премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.