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Военное обозрение

«Убедились в эффективности самолёта на своём опыте»: построен первый Бе-200ES для Алжира

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Иллюстративное фото

Источник изображения: topwar.ru

На мощностях Иркутского авиазавода замечен первый построенный для Алжира самолёт-амфибия Бе-200ES, получивший бело-зеленую окраску и эмблему ВВС страны-заказчика.

Контракт на постройку 4 единиц Бе-200 (с опционом ещё на два, а по другим данным – на четыре машины) для нужд Минобороны Алжира был заключен ориентировочно в 2021 году (официально о соглашении не сообщалось). Бе-200ES – это модификация Бе-200ЧС со «стеклянной кабиной» (с набором электронных дисплеев) и оборудованием, предназначенным для эксплуатации в тропическом климате.

Алжир стал вторым экспортёром Бе-200 после Азербайджана, получившего один самолёт в 2008 году. Всего построено 19 машин этого типа (включая два лётных прототипа и первый алжирский Бе-200ES). Для МЧС России законтрактовано два Бе-200ЧС, однако мощности авиазавода работают в первую очередь для удовлетворения зарубежного заказа.

Алжир убедился в высокой эффективности Бе-200 в реальной обстановке летом 2022 года, арендовав у РФ одну машину. В период с 15 июня по 1 сентября 2022 года она выполнила десятки вылетов, сбросив свыше 800 тонн воду на горящие леса: пожары тогда вспыхнули в 13 районах. Интенсивное использование самолёта привело к ряду поломок, не позволив ему принять участие в тушении пожаров в Эль-Кале, вызванных засухой и унесших 36 жизней. Наличие второго Бе-200 позволит избежать подобного сценария в дальнейшем. Остальные заказанные самолёты будут, по всей видимости, использоваться ВМС страны для перевозки грузов и десанта.

В ходе аренды Бе-200 была выявлена и проблема, связанная с забором воды. Он был довольно затруднён из-за восточных ветров, вызывающих на море волны высотой более метра. При этом озёра и водохранилища были заилены и покрыты плавающими органическими отходами. Поэтому после летних пожаров начались дноуглубительные работы и очистка водоёмов.

Алжир убедился в [противопожарной] эффективности самолёта на своём опыте. Неоспоримым преимуществом Бе-200 является его универсальность: машину можно использовать и в поисково-спасательных операциях, и при перевозке личного состава или грузов

- отмечается в издании MENA Defense.

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Азербайджан
Алжир
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
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ИАЗ
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