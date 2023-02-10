Минобороны Британии: немедленной передачи Киеву истребителей не будет

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес проинформировал, что в ближайшее время Киев не получит военные самолеты. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

"Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет", - указывает телеканал.

Бен Уоллес разъяснил, что в лучшем случае поставка Киеву военных самолетов займет месяцы. При этом следует действовать так, чтобы Великобритания и НАТО сами не остались без техники и учитывать мнение коалиции стран-производителей: без одобрения последних передача истребителей не состоится.

"Те же самые результаты могут быть достигнуты…, не занимая месяцы, которые, конечно, потребовались бы для передачи истребителей", - отметил Уоллес.

Ранее 8 февраля экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал нынешнего главу британского правительства Риши Сунака передать Киеву истребители Typhoon.