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Минобороны Британии: немедленной передачи Киеву истребителей не будет

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / U.S. Secretary of Defense

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес проинформировал, что в ближайшее время Киев не получит военные самолеты. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

"Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет", - указывает телеканал.

Бен Уоллес разъяснил, что в лучшем случае поставка Киеву военных самолетов займет месяцы. При этом следует действовать так, чтобы Великобритания и НАТО сами не остались без техники и учитывать мнение коалиции стран-производителей: без одобрения последних передача истребителей не состоится.

"Те же самые результаты могут быть достигнуты…, не занимая месяцы, которые, конечно, потребовались бы для передачи истребителей", - отметил Уоллес.

Ранее 8 февраля экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал нынешнего главу британского правительства Риши Сунака передать Киеву истребители Typhoon.

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Страны
Великобритания
Украина
Продукция
EF-2000
Проекты
NATO
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