Эксперт прокомментировал модернизацию "Торов" для борьбы с HIMARS

Эксперт Анпилогов: "Тор" и "Панцирь" уникальны тем, что могут сбивать снаряды HIMARS

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. Военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировал сообщение ижевского завода "Купол" о доработке зенитного ракетного комплекса "Тор" для повышения эффективности перехвата снарядов HIMARS.

"Задача борьбы с реактивными снарядами от HIMARS, которые двигаются с околозвуковой скоростью, на Западе даже не ставилась. То, что сейчас делают российские "Панцири" и "Торы" на Украине, западные системы не могут делать в принципе", – сказал специалист ФАН.

По его словам, российские инженеры, совершенствуя ЗРК "Тор", увеличивают количество поражаемых им воздушных целей, но также крайне важно обеспечить насыщение армии этими системами в достаточном количестве.

"Российским предприятиям ВПК важно как можно скорее выйти на максимальные объемы производства систем ПВО", – подчеркнул Анпилогов.

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