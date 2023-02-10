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РИА Новости

Эксперт прокомментировал модернизацию "Торов" для борьбы с HIMARS

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Зенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России.
Источник изображения: © РИА Новости

Эксперт Анпилогов: "Тор" и "Панцирь" уникальны тем, что могут сбивать снаряды HIMARS

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. Военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировал сообщение ижевского завода "Купол" о доработке зенитного ракетного комплекса "Тор" для повышения эффективности перехвата снарядов HIMARS.

"Задача борьбы с реактивными снарядами от HIMARS, которые двигаются с околозвуковой скоростью, на Западе даже не ставилась. То, что сейчас делают российские "Панцири" и "Торы" на Украине, западные системы не могут делать в принципе", – сказал специалист ФАН.

По его словам, российские инженеры, совершенствуя ЗРК "Тор", увеличивают количество поражаемых им воздушных целей, но также крайне важно обеспечить насыщение армии этими системами в достаточном количестве.

"Российским предприятиям ВПК важно как можно скорее выйти на максимальные объемы производства систем ПВО", – подчеркнул Анпилогов.

Ранее радио Sputnik рассказало, как военный эксперт оценил степень защищенности России от дальнобойного оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HIMARS
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