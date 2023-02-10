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ЦАМТО

Rheinmetall и AeroVironment разработают БЛА для ССО НАТО

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Беспилотный летательный аппарат AeroVironment JUMP 20
Беспилотный летательный аппарат AeroVironment JUMP 20.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 9 февраля. Немецкая компания Rheinmetall 8 февраля сообщила, что объединилась с американской AeroVironment в рамках участия в проекте в интересах сил специальных операций НАТО.

Дочерняя компания Rheinmetall Technical Publications GmbH и AeroVironment подали совместную заявку на участие в программе закупки малоразмерных БЛА, предназначенных для применения подразделениями сил специальных операций и сухопутных войск НАТО.

Согласно предъявляемым требованиям, система должна быть работоспособна в любых условиях и окружающей обстановке, разворачиваться максимально быстро, запускаться "с руки". Максимальный взлетный вес БЛА – 10 кг, дальность действия – 30 км.

По оценке партнеров, Rheinmetall и AeroVironment идеально подходят для разработки и представления привлекательных решений.

AeroVironment является лидером в области проектирования, разработки и производства беспилотных авиационных комплексов. Производимый компанией БЛА "Пума-3AE" состоит на вооружении ВС различных стран мира, а его модульная концепция позволяет создать оптимальный мини-БЛА для ССО.

Rheinmetall Technical Publications является сертифицированной компанией по разработке авиационных технологий, а также производителем тактических БЛА. Благодаря многолетнему опыту, Rheinmetall обладает необходимыми навыками внедрения, поддержки и адаптации беспилотных летательных аппаратов для соответствия требованиям заказчика.

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Страны
Германия
США
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
БПЛА
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