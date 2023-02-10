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Военное обозрение

Дрон с миномётным стартом: в Индии состоялся первый запуск барражирующего боеприпаса «Ачук»

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине продемонстрировал в полный рост преимущества, которые даёт беспилотная авиация на поле боя. В связи с этим во многих странах мира развернулись работы по созданию собственных БПЛА различного типа: конструкторская мысль в этой сфере перестала быть уделом небольшого числа государств.

В числе «новичков» значится индийский стартап Redon Systems, работающий над созданием беспилотных изделий. На днях его специалисты произвели первый запуск барражирующего боеприпаса «Ачук». Дрон отправляется в полёт благодаря так называемому «миномётному старту», который используется, в частности, при работе с американскими барражирующими боеприпасами Switchblade-300/600, с которыми «Ачук» конструктивно схож.

Для сравнения, российский аналог «Ланцет-3» запускается с катапульты, хотя имеет меньшую массу (12 кг против 15 у Switchblade-600). Это увеличивает время, необходимое для развёртывания российской системы, и ограничивает передвижение расчёта, вынужденного перемещаться с габаритной пусковой установкой.

Индийский дрон обладает боевой частью весом 1,5 кг. Высота полёта составляет 3500 м, радиус действия – 30 км. Разработчики намерены добиться создания управляемого «роя». Для этого запланированы испытания многоствольной пусковой установки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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