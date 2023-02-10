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ТАСС

Мишель заявил, что пришло время нарастить помощь Украине, в том числе военную

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Глава Евросовета отметил необходимость решить, какие дополнительные инструменты можно для этого использовать

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Пришло время нарастить усилия в поддержку Украины военными и политическими мерами. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель по прибытии на саммит ЕС, где позднее в течение дня выступит президент Украины Владимир Зеленский.

"Время пришло. Мы должны нарастить поддержку Украины, как военную, так и политическую. Мы должны решить, какие дополнительные инструменты мы можем использовать, чтобы расширить поддержку в ближайшие недели и месяцы", - сказал Мишель.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе заявил, что решения о передаче Киеву самолетов на саммите принято не будет, дискуссия продолжится в НАТО, а визит Зеленского носит в первую очередь "мотивационный характер". 

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