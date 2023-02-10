Производитель показал новую военную форму для участников СВО

Комплект одежды состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первая партия новой формы для военных, участвующих в СВО на Украине, будет отправлена на тестирование через неделю, сообщает в четверг РБК со ссылкой на учредителя компании-производителя Артема Степаненко.

По словам Степаненко, первая партия формы для военных будет готова через неделю. "Один комплект отправят на "приемку", а затем, в случае положительного результата, партия одежды поступит на склады Минобороны, откуда ее распределят по подразделениям", - говорится в сообщении РБК.

Как рассказала изданию генеральный директор основного операционного лица производителя формы "ОКБ Гардарика" Ксения Дугельная, новый комплект одежды состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки. По ее словам, в брюках предусмотрены набедренные карманы, в каждый из которых входит по четыре автоматных рожка. Также есть возможность регулировки высоты колена, а во внутрь вставляются наколенники из неопрена. Боевая рубаха выполнена из хлопковой ткани с эластаном и пропитана специальными средствами, которые предотвращают впитывание запахов, ее можно носить под бронежилетом. Куртка сделана из хлопкополиэфирной ткани (50% хлопок, 50% полиэфир). По ее словам, куртка состоит из 88 деталей, брюки - из 92, а боевая рубаха - из 35, а в старых комплектах одежды было максимум 30 деталей.

Пошив одежды будет осуществлять "Опытно-конструкторское бюро Гардарика" в Ярославской области. Сейчас на предприятии работают 50 человек, но в планах "Гардарики" нанять около 500 человек, открыть цех в Тульской области, а также в одной из кавказских республик.

Степаненко отметил, что летний комплект одежды для военных разрабатывали около двух лет, а производство было запущено около месяца назад.