Войти
ТАСС

Президент Болгарии призвал к прекращению боевых действий на Украине

150
0
0
Президент Болгарии Румен Радев на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Болгарии Румен Радев на саммите ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Johanna Geron, Pool via AP

Румен Радев отметил, Болгария продолжит поддерживать украинских граждан и беженцев

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев призывает Евросоюз сосредоточиться на прекращении боевых действий и достижении мира на Украине. Заявление об этом Радев сделал в четверг по прибытии на саммит глав государств и правительств Евросоюза.

"Украина находится в фокусе саммита Евросоюза, но спустя год после начала боевых действий необходимо сосредоточиться на прекращении войны. Именно на этом - на поиске вариантов мирного решения конфликта, должны сфокусироваться все дипломатические усилия. Болгария продолжит поддерживать украинских граждан и украинских беженцев. Но я буду призывать к тому, чтобы вся сила Евросоюза сосредоточилась на прекращении военных действий и дипломатических усилиях по достижению мира", - подчеркнул болгарский президент.

"Мы сейчас редко слышим призывы к миру, но слышим голос оружия, слышим призывы к победе, но никто при этом не объясняет, что под этой победой подразумевается", - дополнил Радев, отвечая на вопросы журналистов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
16.12.2022
ЕС должен "спасти" Балканы от России и Китая
27.05.2022
Европа согласилась на требования Путина. Американцам это не понравилось
18.04.2022
В США рассказали о резком росте оборонных расходов стран Евросоюза
06.08.2021
Дмитрий Кулеба заклинает: Украина — это часть Запада (Foreign Affairs, США)
05.07.2021
Факти (Болгария): почему британский эсминец под Севастополем напугал Россию
25.11.2011
«Передислокация на юг Европы»
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 03:21
  • 100
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 10.02 02:08
  • 1
В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище
  • 10.02 01:15
  • 44319
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 22:22
  • 6
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 09.02 21:33
  • 25
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 09.02 17:23
  • 0
Днепр продолжает мелеть. Для чего киевский режим перекрыл гидротехнические затворы ГЭС в верховьях реки?
  • 09.02 17:05
  • 2
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
  • 09.02 14:36
  • 1
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
  • 09.02 14:21
  • 3
Украинские диверсанты-частники
  • 09.02 13:22
  • 3
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 09.02 13:14
  • 8
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 09.02 12:48
  • 27
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 09.02 11:00
  • 1
Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза
  • 09.02 10:51
  • 2
Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ
  • 09.02 10:34
  • 1
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине