Президент Болгарии призвал к прекращению боевых действий на Украине

Румен Радев отметил, Болгария продолжит поддерживать украинских граждан и беженцев

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев призывает Евросоюз сосредоточиться на прекращении боевых действий и достижении мира на Украине. Заявление об этом Радев сделал в четверг по прибытии на саммит глав государств и правительств Евросоюза.

"Украина находится в фокусе саммита Евросоюза, но спустя год после начала боевых действий необходимо сосредоточиться на прекращении войны. Именно на этом - на поиске вариантов мирного решения конфликта, должны сфокусироваться все дипломатические усилия. Болгария продолжит поддерживать украинских граждан и украинских беженцев. Но я буду призывать к тому, чтобы вся сила Евросоюза сосредоточилась на прекращении военных действий и дипломатических усилиях по достижению мира", - подчеркнул болгарский президент.

"Мы сейчас редко слышим призывы к миру, но слышим голос оружия, слышим призывы к победе, но никто при этом не объясняет, что под этой победой подразумевается", - дополнил Радев, отвечая на вопросы журналистов.