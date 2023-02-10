"Алмаз-Антей" представит на выставке Aero India системы С-400 и С-350Е

В пресс-службе концерна сообщили, что Индия проявляет большой интерес к российским системам ПВО

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на международной выставке Aero India 2023 в Бангалоре модели зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф" и средней дальности С-350Е "Витязь". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

"ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. ЗРС С-350Е "Витязь" предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов различных типов современных и перспективных средств воздушного нападения", - отметил в концерне, добавив, что система С-350Е может действовать автономно или включаться в состав системы противовоздушной обороны заказчика.

Кроме того, на выставке вниманию гостей будут представлены зенитные ракетные комплексы малой дальности семейства "Тор" ("Тор-М2К", "Тор-М2Э", "Тор-Э2", автономный боевой модуль ЗРК "Тор-М2КМ" на индийском шасси "ТАТА" и другие) и боевая машина стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО(Э)". Также "Алмаз-Антей" представит на информацию о передвижном комплекте ремонтно-диагностического оборудования "Редиком".

Помимо этого, на стенде концерна можно будет ознакомиться с характеристиками универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", который отличается возможностью многократного применения мишеней, имитирующих основные современные средства воздушного нападения.

В пресс-службе концерна сообщили, что Индия проявляет большой интерес к российским системам ПВО. "Индия обладает одной из самых больших, сильных и современных армий мира, а индийские партнеры традиционно проявляют большой интерес к разработкам нашего холдинга, которые неоднократно продемонстрировали и подтвердили свои высокие характеристики, эффективность, надежность и конкурентоспособность", - сказал он.

По его словам, на выставке Aero India 2023 концерн планирует проинформировать потенциальных партнеров холдинга о возможностях "Алмаз-Антея" по разработке, изготовлению, обслуживанию, продлению сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции. В ходе мероприятия концерн в рамках единой экспозиции продемонстрирует целый ряд положительно зарекомендовавших себя на мировом рынке изделий, в частности, зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" и средней дальности С-350Е "Витязь".

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского ОПК, в состав которого входят свыше 60 предприятий. Общая численность работников составляет около 140 тысяч человек. Продукция поставляется более чем в 50 стран мира.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет в городе Бангалоре с 13 по 17 февраля. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в 2021 году на ней были представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.