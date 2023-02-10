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ТАСС

Премьер Нидерландов не исключил никакой военной помощи Украине

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Марк Рютте
Марк Рютте.
Источник изображения: molva33.ru

Марк Рютте отметил, что обсуждались поставки Киеву гаубиц, танков Leopard 2 и истребителей

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Нидерланды не исключают никакой военной помощи Украине. Об этом заявил в четверг голландский премьер-министр Марк Рютте по прибытии на саммит ЕС.

"Мы постоянно говорим, что не исключаем ничего" до тех пор, пока речь не идет о ситуации, которая может привести к прямой конфронтации РФ и НАТО, сказал Рютте. "Мы обсуждали поставки гаубиц, танков Leopard 2 и также истребителей, - отметил он. - Эти обсуждения проходят за закрытыми дверьми, и только когда решение принято, об этом объявляется [официально]". "Мы не хотим, чтобы противник был осведомлен в большей степени, чем необходимо", - подчеркнул премьер.

Ранее Нидерланды заявили, что в сотрудничестве с Германией и Данией намерены закупить и поставить Украине не менее 100 танков Leopard 1 с запчастями и боеприпасами. Страна также не исключает возможность выкупа находящихся в аренде у Германии танков Leopard 2 для последующей передачи Украине.

Меньше ясности существует в отношении истребителей F-16. Комментируя этот вопрос, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что никакие варианты не исключаются, однако, по словам Рютте, пока соответствующих просьб от Украины не поступало. 

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