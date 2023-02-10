Войти
ТАСС

Боррель заявил, что ЕС окажет больше военной поддержки Украине

145
0
0
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: EPA-EFE/ JOHN THYS/ POOL

Лидеры европейских стран скоро обсудят помощь Украине, включая возможность предоставления Киеву истребителей

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит заявил, что Евросоюз будет больше помогать Украине в военном плане. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Евросоюз окажет Украине больше военной поддержки", - заявил Боррель.

В четверг в Брюсселе открывается двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза, главной темой которой станет конфликт на Украине. Как рассказал накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, лидеры европейских стран обсудят помощь Украине, включая возможность предоставления Киеву истребителей. Кроме того, в повестку дня встречи включен вопрос использования замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
15.11.2021
В Киеве раскрыли цель нового министра обороны
17.02.2021
На Украине заявили, что конфликт в Донбассе не помешает вступить в НАТО
07.12.2018
В знак дружбы: военные США провели полет над Украиной
16.03.2016
Оснащение вдогонку
25.07.2014
Переяславская рада наоборот
24.07.2014
Начать с себя
30.04.2013
Россия наращивает «мускулы» на Южном Кавказе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 03:21
  • 100
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 10.02 02:08
  • 1
В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище
  • 10.02 01:15
  • 44319
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 22:22
  • 6
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 09.02 21:33
  • 25
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 09.02 17:23
  • 0
Днепр продолжает мелеть. Для чего киевский режим перекрыл гидротехнические затворы ГЭС в верховьях реки?
  • 09.02 17:05
  • 2
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
  • 09.02 14:36
  • 1
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
  • 09.02 14:21
  • 3
Украинские диверсанты-частники
  • 09.02 13:22
  • 3
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 09.02 13:14
  • 8
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 09.02 12:48
  • 27
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 09.02 11:00
  • 1
Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза
  • 09.02 10:51
  • 2
Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ
  • 09.02 10:34
  • 1
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине