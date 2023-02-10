Боррель заявил, что ЕС окажет больше военной поддержки Украине

Лидеры европейских стран скоро обсудят помощь Украине, включая возможность предоставления Киеву истребителей

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит заявил, что Евросоюз будет больше помогать Украине в военном плане. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Евросоюз окажет Украине больше военной поддержки", - заявил Боррель.

В четверг в Брюсселе открывается двухдневная встреча глав государств и правительств Евросоюза, главной темой которой станет конфликт на Украине. Как рассказал накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, лидеры европейских стран обсудят помощь Украине, включая возможность предоставления Киеву истребителей. Кроме того, в повестку дня встречи включен вопрос использования замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.