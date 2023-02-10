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ТАСС

Премьер Швеции допустил отправку истребителей на Украину

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Источник изображения: Vesa Moilanen/AP/ТАСС

Ульф Кристерссон при этом отметил, что Швеция находится в напряженной ситуации с безопасностью из-за подачи заявки на членство в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключает, что Швеция в будущем может отправить истребители на Украину. Об этом он заявил в четверг по прибытии на саммит Евросоюза.

"Все понимают, что это довольно сложная балансировка. Я ничего не исключаю, но сейчас этот вопрос не актуален для шведской стороны", - цитирует Кристерссона агентство ТТ.

В то же время шведский премьер указал, что Швеция находится в напряженной ситуации с безопасностью из-за подачи заявки на членство в НАТО. 

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Страны
Украина
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
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