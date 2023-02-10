Роджер Уотерс назвал Запад инициатором конфликта на Украине

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс: конфликт на Украине нужен американскому ВПК

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил западные страны в провоцировании конфликта на Украине, пишет Rolling Stone. По его словам, одна из причин сложившейся ситуации – стремление американских оружейных корпораций получить сверхприбыль.

Лариша Пол (Larisha Paul), Джон Блистейн (Jon Blistein)

По просьбе России основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил вчера на заседании СБ ООН. Его речь была в значительной степени антивоенной: он осудил ориентированный на получение прибыли ВПК и подчеркнул разрушительные последствия военных действий как для человека, так и для окружающей среды.

Поскольку темой встречи был продолжающийся конфликт России и Украины, в конце концов Уотерс затронул и ее. Он осудил российскую СВО, но при этом отметил, что ее начало “не было неспровоцированным”. Затем музыкант добавил: “Поэтому я самым жестким образом осуждаю и провокаторов. Все, с этим разобрались”.

Эти ремарки о ситуации на Украине были гораздо сдержаннее сделанных им же ранее, в том числе в интервью Rolling Stone. В прошлом году Уотерс заявил, что попал в украинский "расстрельный список". В том же разговоре рокер переложил вину с России на НАТО, которая якобы не оставила Путину выбора, кроме как ввести войска на территорию Украины.

В обращении к ООН Уотерс сделал несколько речевых ошибок, отражавших его пророссийский настрой. Например, он ссылался на “вооружение киевского режима третьими сторонами" и говорил о “возможности мира на Украине”, хотя украинское правительство настаивает на варианте "в Украине". (В интервью RollingStone Уотерс настаивал на том, что никакой политической подоплеки в его словах не было.)

Казалось, главной целью выступления Уотерса был призыв к прекращению огня и вообще конфликта. Позиционируя себя рупором “безгласного большинства жителей Земли”, Уотерс заявил: “Спасибо, что выслушали меня сегодня. Большинство из нас не получает прибыли от военной промышленности. Мы не хотим добровольно отдавать наших сыновей и дочерей на растерзание вашим пушкам. По нашему мнению, единственный разумный курс действий сегодня — это призыв к немедленному прекращению огня на Укpaине. Никаких „если”, „но”, „и”.Больше не должна быть потеряна ни одна украинская или российская жизнь. Они все ценны в наших глазах”.

В течение последнего полугода Уотерс использовал свое положение в обществе для острых политических высказываний. Летом в эфире CNN он назвал президента Джо Байдена “военным преступником” и обвинил в непосредственном разжигании украинского конфликта. Затем, в сентябре, Уотерс опубликовал открытое письмо, адресованное первой леди Украины Елене Зеленской, в котором призывал отказаться от западного оружия.

Дипломаты Совбеза ООН раскритиковали появление Уотерса после первого же упоминания его выступления. “Раньше российская дипломатия была серьезной, — поделился анонимный собеседник. — Что дальше? Мистер Бин?” (Уотерс процитировал эти слова в своем обращении, язвительно заметив, что отсылка к мистеру Бину наверняка говорит о том, что неназванный дипломат — англичанин.)