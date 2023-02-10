Иранские Су-24 получили новые ракеты

Бомбардировщики Су-24МК Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана получили крылатую ракету большой дальности Asef. Самолет с новым боеприпасом, который увеличил его ударные возможности, показали 7 февраля, пишет агентство Tasnim.

Су-24МК с крылатой ракетой воздушного базирования Asef показали на открытии первой подземной базы ВВС Ирана «Огаб-44». Отмечается, что ракета получила мощную боевую часть, которая позволяет уничтожать тяжелую технику и сооружения.

Су-24МК является экспортным вариантом фронтового бомбардировщика Су-24М. Самолет может нести до семи тысяч килограммов боевой нагрузки на восьми узлах подвески вооружения. Су-24МК совершил первый полет в 1987 году.

Ранее стало известно, что Иран ввел в эксплуатацию базу «Огаб-44», которая способна размещать и обслуживать все типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотных летательных аппаратов, стоящих на вооружении иранских ВВС.

В январе командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари заявил, что Тегеран наладил собственное производство высокоточных ракет и умных боеприпасов.