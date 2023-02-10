Войти
Lenta.ru

Иранские Су-24 получили новые ракеты

159
0
0
Су-24 ВВС Ирана
Истребители-бомбардировщики Су-24 ВВС Ирана.
Источник изображения: xairforces.com

Бомбардировщики Су-24МК Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана получили крылатую ракету большой дальности Asef. Самолет с новым боеприпасом, который увеличил его ударные возможности, показали 7 февраля, пишет агентство Tasnim.

Су-24МК с крылатой ракетой воздушного базирования Asef показали на открытии первой подземной базы ВВС Ирана «Огаб-44». Отмечается, что ракета получила мощную боевую часть, которая позволяет уничтожать тяжелую технику и сооружения.

Су-24МК является экспортным вариантом фронтового бомбардировщика Су-24М. Самолет может нести до семи тысяч килограммов боевой нагрузки на восьми узлах подвески вооружения. Су-24МК совершил первый полет в 1987 году.

Ранее стало известно, что Иран ввел в эксплуатацию базу «Огаб-44», которая способна размещать и обслуживать все типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотных летательных аппаратов, стоящих на вооружении иранских ВВС.

В январе командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари заявил, что Тегеран наладил собственное производство высокоточных ракет и умных боеприпасов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
Су-24
Су-24М
Похожие новости
08.04.2022
Авиация и спецоперация
23.09.2019
Применение сил и средств РЭБ в войнах и конфликтах ХХI века
27.12.2018
Недозаправка: дефицит танкеров подрывает готовность ВВС России
02.11.2015
ВКС: российская авиация применила в Сирии мощную бомбу КАБ-1500
23.06.2009
Особо опасен
24.12.2007
Россия рассмотрит и "будет прорабатывать" возможные заявки Тегерана на приобретение оборонительных вооружений - Михаил Дмитриев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 03:21
  • 100
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 10.02 02:08
  • 1
В Иркутске появится первое в Сибири суворовское училище
  • 10.02 01:15
  • 44319
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.02 22:22
  • 6
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 09.02 21:33
  • 25
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 09.02 17:23
  • 0
Днепр продолжает мелеть. Для чего киевский режим перекрыл гидротехнические затворы ГЭС в верховьях реки?
  • 09.02 17:05
  • 2
"Северный поток" взорвали США. Раскрыты подробности тайной операции
  • 09.02 14:36
  • 1
Путин отметил важность защиты страны от электромагнитного удара
  • 09.02 14:21
  • 3
Украинские диверсанты-частники
  • 09.02 13:22
  • 3
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 09.02 13:14
  • 8
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 09.02 12:48
  • 27
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 09.02 11:00
  • 1
Замминистра обороны Ирана заявил об увеличении экспорта вооружений за год в три раза
  • 09.02 10:51
  • 2
Медведчук второй раз после возвращения из плена написал статью для российских СМИ
  • 09.02 10:34
  • 1
Правительство ФРГ одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине