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Интерфакс-АВН

В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша

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Место утечки на газопроводе Северный поток расположенной в шведской экономической зоне
Место утечки на газопроводе Северный поток расположенной в шведской экономической зоне.
Источник изображения: © Kustbevakningen

Песков заявил о попытках сворачивания расследования подрыва

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Публикация американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" говорит о необходимости международного расследования этого беспрецедентного нападения на критическую инфраструктуру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Некоторые моменты (в этой статье) можно оспаривать, некоторые моменты нуждаются в доказательствах, но она примечательна глубиной анализа, стройностью изложения. Обходить ее вниманием, как минимум, было бы несправедливо, особенно для такой страны, как Германия, которая в результате этого террористического акта была лишена очень важного энергообъекта", - сказал Песков.

"Вы знаете, что и с нашей стороны были заявления о данных, которые указывают на причастность англосаксов к организации этого акта саботажа. В этом плане вы видите определенные пересечения. Но, конечно же, появление таких материалов лишний раз показывает необходимость открытого международного расследования этого беспрецедентного нападения на важнейшую критическую инфраструктуру, международную критическую инфраструктуру", - подчеркнул Песков.

По его словам, "оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно".

"Очень важно представителям СМИ не только российским, но и зарубежным обращать внимание на очень серьезную, но, может быть, в чем-то спорную публикацию господина Херша о предполагаемой причастности и непосредственной линии Белого дома к организации акта саботажа, террористического акта в отношении критической энергоинфраструктуры в Балтийском море - "Северных потоков". К сожалению, статья широкого распространения не получила в западных СМИ, что не может не вызывать нашего удивления", - сказал Песков.

Его также спросили, будет ли Россия предпринимать какие-либо действия для привлечения внимания международной общественности к публикации Херша.

"Безусловно, там надо проанализировать. Это всё-таки журналистское расследование, воспринимать как первоисточник нельзя. Но это очень важный материал. Этот материал должен провоцировать ускорение международного расследования, а мы видим наоборот попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования", - ответил он.

По его мнению, с точки зрения журналистской этики, международные издания должны играть большую роль в том, чтобы обращать внимание на такие расследования и не замалчивать эту тему.

"Мир должен узнать правду, кто осуществил этот акт саботажа. Потому что это очень опасный прецедент. Если кто-то его совершил единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз. В мире не так много стран, которые могут совершить такие акты саботажа", - заявил Песков.

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершили по распоряжению президента США Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Представители Белого дома и ЦРУ назвали выдумкой появившиеся в СМИ сообщения о том, что руководство США якобы распорядилось совершить взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в прошлом году.

"Это ложная информация и абсолютная выдумка", - заявила представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон.

В свою очередь сотрудница ЦРУ Тэмми Торп также заявила, что "эти утверждения целиком и полностью ложные".

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Страны
Германия
Норвегия
Россия
США
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